Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

Tras un concurso público y abierto en el que participaron más de 120 profesionales, el directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío ha escogido a la gestora cultural María Fernanda Castillo Ruiz como la nueva directora ejecutiva, informó este martes la institución. La profesional asumirá la conducción de la próxima etapa de Teatro Biobío a partir del 4 mayo de 2026.

Castillo es licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona y cuenta con un postgrado en Producción y Gestión de Espectáculos y un magíster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional de más de 15 años combina una sólida experiencia en gestión, programación artística y políticas públicas, con un fuerte énfasis en la articulación público-privada, el desarrollo de públicos y la proyección internacional, procesos que ha liderado en estrecha colaboración con equipos multidisciplinarios.

“La carrera de Fernanda Castillo aporta experiencia para fortalecer la sostenibilidad de Teatro Biobío, ampliar la participación de públicos de la Región del Biobío, aportar al desarrollo de la comunidad artística regional y seguir proyectando la identidad regional, nacional e internacionalmente. A la vez, su recorrido profesional dialoga con el camino transitado por Teatro Biobío en sus primeros ochos años, lo que permitirá consolidar los logros alcanzados y, al mismo tiempo, abrir nuevas líneas de desarrollo, incorporando una renovación que fortalezca el proyecto en esta nueva etapa”, sostiene Natalia Baeza, presidenta (s) del directorio de Teatro Biobío.

Trayectoria

En los últimos años, la gestora cultural se desempeñó como directora general (i) y directora artística y de programación del Teatro Municipal de Las Condes, donde lideró la implementación de lineamientos estratégicos, mejoras de procesos administrativos, renovación de la imagen de marca y nuevas metodologías de trabajo, con hitos como la instauración de un comité de programación y de convocatorias para diseñar las temporadas, la comisión de nuevas creaciones a destacadas compañías nacionales –este 2026, de La Mona Ilustre y Teatrocinema– y el desarrollo de coproducciones como Un tranvía llamado deseo, además del impulso de Palco Educativo, programa dirigido a estudiantes escolares.

Previamente, como directora ejecutiva de Espacio Checoeslovaquia, fábrica creativa de barrio –centro de residencias y de creación artística y técnica–, encabezó la construcción y posicionamiento de su identidad institucional, gestionó nuevos proyectos acordes al rol artístico y social del espacio y desarrolló nuevas alianzas con foco en el aporte al sector y al desarrollo de las economías creativas del país.

Entre 2018 y 2022, en Fundación CorpArtes, encabezó las áreas de programación, educación y extensión, posicionando a la institución en circuitos nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones con destacados artistas y agrupaciones –como Ai Weiwei, Anish Kapoor, London Symphony Orchestra y Gustavo Dudamel. También desarrolló una fructífera articulación público-privada con organizaciones culturales –como el Nodo Artes Vivas, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, el Teatro Colón, el museo MALBA y Fundación PROA–, embajadas, empresas privadas y otras entidades, con el objetivo de asegurar una programación artística y educativa sustentable y de calidad.

Su experiencia, que también incluye al CEAC de la Universidad de Chile y Matucana 100, se complementa con su paso por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, donde participó en el diseño e implementación de políticas públicas, con foco en articulación institucional, descentralización y desarrollo territorial. De esa época datan los vínculos de Fernanda Castillo con Teatro Biobío, pues fue parte de los equipos que impulsaron la construcción de Teatro Biobío −diseñado por Smiljan Radic, ganador del Premio Pritzker 2026, junto a Gabriela Medrano y Eduardo Castillo−, bajo los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

Consolidación

Este nombramiento se enmarca en un momento de consolidación para Teatro Biobío, que en los últimos años ha ampliado sostenidamente su alcance, fortaleciendo su presencia en las 33 comunas de la Región del Biobío, incrementando la participación de públicos con más de 130 mil personas en 2025 y proyectando la creación regional en circuitos nacionales e internacionales, informó la entidad.

Con un modelo de gestión público-privado –que incluye aportes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Gobierno Regional del Biobío–, una programación diversa –que integra contenidos regionales, nacionales e internacionales– y un robusto trabajo en educación, mediación y vinculación territorial, Teatro Biobío “recibe a Fernanda Castillo para dar continuidad a estos avances, junto con proyectar una nueva etapa orientada a profundizar su impacto, fortalecer su sostenibilidad y ampliar su posicionamiento en Chile y el mundo”.