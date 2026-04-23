UNA y SCD rechazan Proyecto de Reconstrucción Nacional por afectar derechos de propiedad intelectual

La Unión Nacional de Artistas (UNA) y la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) expresaron su rechazo ante el Proyecto de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast por afectar, a su juicio, los derechos de propiedad intelectual.

Específicamente, la UNA manifestó “su más enérgico rechazo y profunda alarma ante el intento de debilitar, tras más de cuatro décadas de negociación y avances, el derecho de autor contenido en el artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, anunciado el miércoles 22 de abril por el Presidente de la República”.

El artículo en cuestión incorpora la disposición 71 T a la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, abriendo la posibilidad de utilizar obras protegidas sin autorización ni remuneración para sus legítimos titulares. Bajo el pretexto de fines “estadísticos” o de “análisis de datos”, se pretende legitimar la reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública de obras, lo que en la práctica constituye una expropiación encubierta del trabajo creativo, alerta la entidad.

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“Relativizar derechos fundamentales de autor no solo es inaceptable, sino que sienta un precedente gravísimo. La normativa vigente protege de manera clara los derechos morales y patrimoniales de autoras, autores, intérpretes y productores, reconociendo que toda creación es fruto de un esfuerzo intelectual que merece resguardo y justa compensación”, afirmó la UNA en una declaración pública.

“Estos avances no son casuales ni recientes: son el resultado de décadas de debates y acuerdos entre el Estado, los creadores y la sociedad. Incorporar una modificación de tal envergadura de forma subrepticia en un proyecto misceláneo y sin conexión directa con su objeto constituye un retroceso inaceptable y una falta de respeto al proceso democrático”.

Agregó que “resulta particularmente reprochable —y políticamente irresponsable— introducir una materia que impacta directamente en la sustentabilidad del sector cultural sin el debate técnico y cultural que exige, y sin la participación de las y los actores afectados. La exclusión de este tema de la discusión en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados confirma la ausencia de voluntad política para abordarlo públicamente”.

“De aprobarse esta disposición, se abriría un camino peligroso hacia la precarización de los derechos de autor en Chile, debilitando garantías conquistadas y favoreciendo intereses que no han sido debidamente transparentados ante la ciudadanía”, afirmó la UNA.

“Exigimos al Gobierno y al Congreso el retiro inmediato del artículo 71 T. No es una petición: es la defensa innegociable del respeto al trabajo creativo. La irrupción de la inteligencia artificial plantea desafíos reales que debemos abordar con seriedad y responsabilidad; estamos disponibles para dialogar y construir soluciones equilibradas. Pero no puede haber un diálogo legítimo si se pretende imponer, de forma apresurada y sin debate, una norma que socava la base de la creación artística. La cultura no se negocia a espaldas de sus creadoras y creadores”.

SCD

En tanto, la SCD además manifestó su “sorpresa ante la inclusión de iniciativas vinculadas a un tema tan distinto como la Propiedad Intelectual, en un proyecto que dice apuntar a la reconstrucción”.

“Una incorporación como ésta no hace más que levantar severas dudas respecto de su pertinencia, sobre todo cuando el sentido profundo de su planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa del Derecho de Autor, que es la autorización expresa de los titulares para el uso de las obras, que como SCD hemos defendido por casi 40 años”, indicó la entidad.

“El artículo planteado ya había sido inicialmente propuesto por el gobierno anterior, y tras un amplio debate en que primeramente se acotó a fines de investigación y no lucrativos y ante el unánime rechazo de la comisión respectiva, fue finalmente eliminado del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial que lo contenía”, recordó.

“Que un artículo plantee que cualquier herramienta de IA puede utilizar material protegido sin ningún tipo de autorización, sobrepasa los horizontes de cualquier legislación en torno a la protección autoral, y plasma una visión en donde se desprotege al más débil -los autores- frente a la tecnología y los grandes conglomerados informáticos que la manejan. Esto no es una excepción porque excede cualquier fin acotado a investigación científica o fines no lucrativos, esta es -por el contrario- una normativa amplia y que promueve el total desequilibrio en desmedro de los creadores”, alertó la SCD.

“El crecimiento de un país no puede plantearse a partir del despojo de sus derechos a los creadores, en nuestro caso autores, compositores e intérpretes musicales. Es necesario promover un justo balance entre innovación y protección de los artistas, tal como ya se había discutido y definido, dirección contraria respecto de la que propone este artículo, que no hace más que retroceder en un debate ya zanjado incorporándolo además en un contexto totalmente ajeno a su naturaleza, lo que no hace más que acentuar una visión de indolencia frente a un derecho consagrado en la declaración universal de los derechos humanos, y que es imprescindible resguardar para un correcto desarrollo cultural”, concluyó.