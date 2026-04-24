Con homenaje a Teresita Reyes y una gran convocatoria internacional, CINELEBU anuncia su 26ªversión

El Festival Internacional de Cine de Lebu, CINELEBU, uno de los eventos audiovisuales más importantes del país y calificador de cortometrajes para los Premios Oscar y Goya, se prepara para celebrar su 26ª edición, consolidado como un referente global y una plataforma clave para la industria cinematográfica.

El certamen se desarrollará del 22 al 29 de mayo en Lebu y Concepción, en la región del Biobío, con el apoyo de Corfo, Sernatur y el Gobierno Regional.

La nueva versión del certamen reunirá nuevamente a destacados exponentes del cine nacional e internacional, con una programación marcada por estrenos, formación de talentos y un fuerte impulso a la internacionalización de proyectos audiovisuales.

“Esta nueva versión refleja el crecimiento sostenido del festival y su rol como plataforma real para el cine chileno y latinoamericano. Hoy no solo exhibimos películas, sino que también generamos oportunidades concretas para la industria”, señaló Claudia Pino, directora de CINELEBU.

“Esto es muy valioso para la región. Hoy CINELEBU nos pone en una vitrina internacional y demuestra lo que realmente es el Biobío, con talento, identidad y proyección global”, comentó por su parte el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman.

Homenaje a Teresita Reyes y lanzamiento editorial

Uno de los hitos de esta edición será el homenaje a la destacada actriz nacional Teresita Reyes, instancia que incluirá el lanzamiento del libro “Ahora que no estás”, escrito por su hija Teresita Giacaman.

La publicación reúne una selección de cortometrajes realizados en el marco del festival en los que participó la actriz, junto a reconocidos directores y actores nacionales e internacionales como Víctor Gaviria, Diego Rougier, Jorge Olguín, Carlos Bolado, Javiera Contador, Catherine Mazoyer, Mario Duarte y Rodrigo Sepúlveda.

“Este homenaje no solo reconoce su trayectoria, sino también su vínculo profundo con el festival y con el desarrollo del cine desde los territorios”, agregó Pino.

Bio Bío Conecta: récord de participación de la industria

El área de industria del festival, Bio Bío Conecta, alcanzó cifras históricas de participación, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo audiovisual. En esta versión, la feria audiovisual reunirá 30 proyectos, mientras que la sección Work in Progress tiene 162 postulantes. A esto se suman 144 proyectos en CINELEBU MATCH, la plataforma de mercado y pitch del festival diseñada para conectar a productores con agentes internacionales, distribuidores y festivales, promoviendo coproducciones y la circulación global de contenidos. Asimismo, Filma Biobío integrará 54 propuestas, y el laboratorio del festival recibirá 196 postulaciones.

Como parte de sus novedades, el festival incorporará también CINELEBU SET, un innovador espacio de creación en vivo que permitirá a los participantes experimentar el proceso audiovisual en tiempo real. Se trata de un entorno colaborativo donde el sonido, la imagen y la narrativa convergen a través de talleres interactivos desarrollados junto a instituciones académicas y profesionales del sector, fomentando nuevas vocaciones y mostrando el trabajo detrás de cámara en un contexto de alto estándar internacional.

“Queremos que quienes participen vivan el cine desde adentro, entendiendo que es una construcción colectiva donde conviven técnica, creatividad y oficio”, explicó la directora.

“A veces las cosas no pasan solo por recursos, sino por la capacidad de articular, gestionar y conectar a los actores relevantes. Ese es el rol que buscamos cumplir, impulsando además la internacionalización de la industria creativa desde el Biobío”, sostuvo por su parte la gerenta general de Desarrolla Biobío, Macarena Vera.

Convocatoria récord y presencia internacional

En su versión 2026, CINELEBU recibió un total de 6.786 cortometrajes provenientes de distintas partes del mundo, consolidando una de las convocatorias más altas en su historia.

El jurado estará compuesto por destacadas figuras de la industria global, entre ellas Esther García, reconocida productora de la compañía El Deseo de los hermanos Almodóvar con más de 50 producciones; Néstor López, director español ganador de tres premios Goya; Joey Horvitz, productor de “El ilusionista” y miembro del Comité Ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos; así como Valentina Prego, secretaria ejecutiva de ACAU en Uruguay, y Francisco Pérez, programador del Festival Internacional de Mar del Plata. A ellos se suman referentes como Lester Rive, director del Festival Internacional de Cine de Puerto Rico; Miguel Ángel Rocca y Daniel Pensa, productores argentinos; el guionista mexicano Edui Tijerina; y Mauricio Bidault, jefe de investigación de la Cineteca FICG.

“Este nivel de convocatoria y participación internacional demuestra que CINELEBU ya es un actor relevante en el circuito global de festivales, abriendo puertas reales para nuevos talentos”, destacó Pino.

Estrenos y programación destacada

La programación incluirá importantes estrenos y exhibiciones que darán cuenta de la diversidad y alcance del festival. Entre ellos, el estreno internacional de “Pepo, el padre Cóndor”, dirigido por Luis Yáñez; el estreno nacional de “Belén”, reciente ganadora del Goya 2026; y el reestreno de “Se levanta el viento”, del aclamado director japonés Hayao Miyazaki. A esto se suman exhibiciones especiales de producciones internacionales de alto impacto, reafirmando el carácter abierto y diverso del certamen.

En el ámbito de las competencias, la categoría de videoclip también tendrá una destacada presencia, con una selección que refleja la diversidad creativa y estética de realizadores emergentes y consolidados. Entre los títulos seleccionados se encuentran “Abril”, dirigido por Axel Salfate; “Si los puentes hablaran”, de Dylan Parker; “Van Gogh”, de Iñaki Velásquez; “La tierra”, de Francisco Arias; y “Austral”, de Vicente Canales, junto a propuestas como “Niña del Aire”, de Daniel Riquelme, “Te alcanzo en las estrellas”, de Giovanni Lucaveche y Felipe González, y “Cazadora de Likes”, de Germán Lacámara y Marcos Saavedra. La selección también incorpora trabajos vinculados a la escena musical nacional, como “Gepe y los Vásquez – Cosa buena”, consolidando una competencia que dialoga entre el lenguaje cinematográfico y la música contemporánea.

Un festival que impulsa el cine desde regiones

El Festival Internacional de Cine de Lebu continúa consolidándose como una plataforma clave para la difusión del cine y el desarrollo de la industria audiovisual, fortaleciendo su identidad territorial y su proyección internacional.

“Nuestro compromiso es que cada año vamos a hacer más por este festival. No es solo apoyo, es una convicción de que iniciativas como esta hacen crecer a la región”, puntualizó Sergio Giacaman.

“Desde el Biobío estamos construyendo cine para el mundo. Ese ha sido siempre nuestro propósito y hoy más que nunca lo estamos logrando”, concluyó Claudia Pino.