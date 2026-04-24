Manuela Montero, ilustradora: “La IA está homologando una estética que carece de riqueza”

¿Cómo se forma hoy alguien en ilustración? Esa es una de las preguntas que recorre el inicio de la quinta temporada de Purísima Podcast, en una conversación centrada en práctica, formación y oficio en el trabajo con imágenes en Chile.pre alcanza y donde gran parte del aprendizaje sigue ocurriendo en la práctica.

En la conversación, Manuela Montero, diseñadora gráfica, ilustradora y docente universitaria, aborda cómo se forma hoy alguien en ilustración, qué herramientas faltan y cómo se construye el oficio en ese contexto. En ese recorrido se detiene también en el nuevo Diplomado en Narrativa Visual e Ilustración del Campus Creativo UNAB. “Pensé en un tipo de programa que a mí me habría gustado tomar cuando salí de la universidad”, señala.

Sobre ese punto, explica que no se trata de un curso inicial, sino de un espacio dirigido a quienes ya trabajan con imágenes y buscan profundizar en su práctica. La propuesta combina herramientas técnicas —dibujo, pintura, collage— con trabajo en narrativa visual, incorporando storyboard, planificación y distintos formatos de circulación. La idea, dice, es desarrollar proyectos propios y avanzar en la construcción de un portafolio.

La conversación aborda también la diferencia entre ilustración y narrativa visual, entendida como una forma de trabajar con imágenes que no se limita a una técnica específica y que puede incorporar distintos lenguajes y soportes.

Ese marco da paso a una mirada sobre el presente del campo. “La inteligencia artificial está homologando una estética que carece de riqueza”, advierte, en relación con el uso de herramientas generativas y su impacto en la producción visual.

A partir de ahí, el episodio revisa la situación de la ilustración en Chile, donde conviven mayor visibilidad con problemas en torno a la autoría, los derechos y la profesionalización del oficio. En ese contexto, el diplomado aparece como parte de esa discusión.

El episodio completo está disponible en Spotify / Purísima Podcast.