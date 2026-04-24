Ministro justifica cancelar ampliación de GAM: hay que “priorizar unas cosas por sobre otras”

El libro “Cultura Democrática II: ¿Cómo la cultura puede potenciar el desarrollo económico” fue presentado esta semana en la Fundación Cultural de Providencia por la Fundación Horizontal.

Al evento asistieron el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el presidente de Horizontal, Ignacio Briones; el académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile, Tomás Peters y la colaboradora de Cultura de Horizontal, Javiera Parada.

Editado por el director de la Fundación Santiago Creativo, Leonardo Ordóñez y la colaboradora de Cultura de Horizontal, Javiera Parada, en este documento trabajaron Leonardo Ordóñez, Juan José Price, Trinidad Zaldívar, Alejandra Luzardo, Sofía Lobos, Enrique Avogadro, María José Mira, José Feuereisen y Pablo Dittborn.

Parada afirmó que “con esta publicación queremos seguir profundizando en la línea de trabajo que abrimos hace más de cuatro años en Horizontal, porque estamos convencido que la cultura y las artes son parte importante de la vida democrática de las sociedades y fundamentales para el desarrollo sustentable de los países”.

Asimismo, Briones indicó que “la cultura, además de ser una manifestación esencial de libertad, creatividad y desarrollo social, puede ser también una palanca de desarrollo económico. Este es el tema que aborda el nuevo número de Cultura Democrática de Horizontal, con ocho miradas y propuestas en esa dirección”.

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Para el ministro de las Culturas, el mérito de este libro “es que no se limita a defender la cultura en abstracto, propone caminos concretos, nos obliga a preguntarnos si estamos financiando bien, si estamos descentralizando de verdad y si entendemos que el desarrollo del siglo XXI necesita creatividad, innovación e identidad”, informó el diario El Mercurio.

Undurraga valoró este trabajo y se mostró abierto a estu­diarlo. “Indudablemente que todo texto que me llegue, con propuestas tan serias como estas, serán consideradas”, señaló.

En la ocasión también abordó las críticas por la decisión de paralizar las obras en el GAM.

“A nosotros nos hubiese encantado ser el portador de muy buenas noticias y de tener recursos prácticamente en exceso. Pero esa situación no se dio, y administrar también significa priorizar unas cosas por sobre otras”, manifestó.

“Es más fácil criticar el término anticipado de la obra del GAM. Evidentemente para un sector de la población y del mundo de la cultura, que por cierto les es importante, y yo no tengo por qué pensar que no lo hacen de corazón, pue­de ser incluso doloroso. Y créanme que para este Ministe­rio, y para mí como ministro es triplemente doloroso el tener que transparentar una realidad que nos toca administrar, pero que no fue creada por nosotros”, aseguró.

Contexto

El sector cultural y creativo, pese a su importante aporte social y económico, enfrenta problemas como la precariedad laboral, la falta de datos y una fragilidad financiera estructural.

En ese contexto, Ordóñez destaca la urgencia de generar información cuantitativa para impulsar su desarrollo, mejorar el bienestar social y comprender su rol en la economía. Esto permitiría medir su impacto y avanzar hacia un modelo que fortalezca al sector como motor de diversificación productiva, cohesión territorial e innovación social.

En el segundo capítulo, el economista y Máster en Políticas Públicas LSE, Juan José Price propone fortalecer el financiamiento basal de las instituciones culturales, cumpliendo al menos tres condiciones: i) autonomía institucional; ii) rendición de cuentas; y iii) estabilidad presupuestaria. Además, se propone equilibrar el esfuerzo fiscal en favor de instrumentos que estimulen la demanda y fortalezcan la educación artística temprana, como el Pase Cultural.

A su vez, la historiadora y experta en industria creativas, Trinidad Zaldívar, explica que Chile debe transitar de esquemas tradicionales como la subvención a la inversión estratégica, integrando capital privado y mecanismos financieros innovadores. Al fortalecer indicadores de impacto y alianzas intersectoriales, el país podrá consolidar la cultura como un motor de desarrollo sostenible. “La cultura pública no puede depender solo del Estado”, afirma.

Por su parte, la experta en industrias creativas y CEO de Boomful, Alejandra Luzardo, demuestra que el sector audiovisual dinamiza la economía y el empleo, pero requiere una mayor articulación con el turismo y la tecnología. Para potenciar su impacto, es necesario fortalecer la evidencia, superar cuellos de botella mediante enfoques intersectoriales y consolidar modelos de gobernanza colaborativa que integren a los actores públicos, privados y comunitarios.

La ingeniera Comercial y Máster en Dirección de Artes, Política y Práctica, Sofía Lobos, aborda una urgencia que no puede esperar más. El sector cultural chileno enfrenta alta informalidad y precariedad laboral, lo que exige implementar el Estatuto del Trabajador Cultural con urgencia. Para resolver las deficiencias, es necesaria la creación de una entidad pública autónoma y especializada que impulse la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo artístico.

Experiencia internacional

El volumen además incorpora una lección desde Buenos Aires. El caso del Abasto Barrio Cultural, presentado por el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, muestra cómo la descentralización y la gobernanza participativa pueden transformar el espacio público y reconstruir el tejido social desde lo local, devolviendo protagonismo a vecinos y creadores, en una demostración de que la cultura viva no requiere de grandes auditorios, sino de barrios que le abran espacio.

En la misma dirección, la gestora cultural especialista en desarrollo territorial y creatividad, María José Mira y el sociólogo con vasta trayectoria en desarrollo comunitario y territorial, José Feuereisen explican que el turismo y la cultura deben integrarse estratégicamente para generar un desarrollo territorial más sostenible, inclusivo y resiliente. Esta alianza requiere superar la fragmentación sectorial mediante políticas públicas y colaboración. Al formalizar este vínculo, se aprovecha el potencial de las identidades locales para dinamizar economías y fortalecer el valor creativo de cada comunidad.

El libro cierra con el análisis del socio y gerente general de The Clinic, Pablo Dittborn, que desde una mirada crítica de la industria editorial, expone la gravedad de la crisis de comprensión lectora en Chile y propone medidas concretas —desde una mayor eficiencia en las compras públicas hasta una “Tarjeta Lector” que permita reinvertir el IVA en la compra de libros— que pueden transformar la relación de los chilenos con la lectura.