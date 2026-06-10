Artista chileno Sergio Mora-Díaz regresa a Nueva York con instalación para obra de ballet

El artista visual chileno Sergio Mora-Díaz regresa a Nueva York como parte del equipo creativo de “Translation”, la nueva temporada de BalletCollective, con una instalación inmersiva que dialoga con la danza, la música y la literatura en uno de los principales circuitos del arte contemporáneo internacional.

La obra se presenta entre el 4 y el 28 de junio en The Culture Club, ubicado en West Chelsea, distrito que concentra algunas de las galerías y espacios artísticos más influyentes del mundo.

La participación de Mora-Díaz lo integra nuevamente a un equipo creativo de alcance global encabezado por Troy Schumacher, coreógrafo del New York City Ballet y fundador de BalletCollective, junto a la compositora Julianna Barwick y el escritor Ken Liu, uno de los autores más influyentes de la ciencia ficción contemporánea y ganador de los premios Hugo, Nebula y World Fantasy Award.

“Translation” es una obra de ballet contemporáneo para seis intérpretes que combina danza, música, literatura y artes visuales en una experiencia inmersiva donde cada disciplina dialoga con las demás. La crítica la ha descrito como una experiencia “asombrosa”, “mágica” y como “un paisaje infinito de luz y sombra en movimiento”. Esta temporada representa además la serie de funciones más extensa realizada por BalletCollective desde su fundación.

Dentro de esta producción, Mora-Díaz desarrolla una instalación basada en proyecciones, luz e imagen digital que estructura el espacio escénico y acompaña el movimiento de los bailarines. Su propuesta transforma el escenario en un entorno dinámico que interactúa constantemente con la coreografía, ampliando la experiencia visual y sensorial del público.

“Me interesa crear espacios donde la tecnología no sea solamente una herramienta, sino también un lenguaje capaz de generar experiencias sensibles y reflexiones sobre cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás”, señala Mora-Díaz.

La obra explora temas relacionados con la información digital, la percepción y las nuevas formas de relación en el mundo contemporáneo, invitando a reflexionar sobre cómo las tecnologías moldean nuestra comprensión de la realidad. Como parte de la experiencia, una vez finalizada cada función, los asistentes pueden ingresar al espacio escenográfico y recorrer libremente la instalación, transformándose en participantes activos de la obra.

Esta colaboración marca un nuevo hito internacional para el artista chileno, cuya trayectoria se ha desarrollado en el cruce entre arte, ciencia y tecnología. A través de instalaciones inmersivas y experiencias audiovisuales, Mora-Díaz investiga el potencial expresivo de la luz, los sistemas digitales y la interacción humana para construir nuevos lenguajes artísticos.

Egresado de la Tisch School of the Arts de New York University y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, su trabajo ha sido presentado en destacados espacios internacionales como Lincoln Center y ZAZ10 Times Square en Nueva York, FILE Festival en São Paulo, el Centro Nacional de las Artes de Ciudad de México, la Bienal de Artes Mediales de Santiago y el K Museum of Contemporary Art de Seúl, entre otros.

Su participación en Translation consolida una trayectoria internacional que ha llevado su trabajo a algunos de los principales escenarios dedicados al arte, la tecnología y la innovación, posicionándolo entre los artistas chilenos con mayor presencia en circuitos internacionales de arte digital e inmersivo.

Ficha de la producción

Obra: Translation

Compañía: BalletCollective

Fechas: 4 al 28 de junio de 2026

Lugar: The Culture Club, West Chelsea, Nueva York

Dirección y coreografía: Troy Schumacher

Música: Julianna Barwick

Instalación inmersiva: Sergio Mora-Díaz

Colaboración literaria: Ken Liu