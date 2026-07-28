Declaran emergencia agrícola en Atacama, Coquimbo y Valparaíso por daños del sistema frontal

El Ministerio de Agricultura declaró este martes emergencia agrícola en distintas zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, debido a los daños productivos provocados por las intensas lluvias y otras consecuencias del sistema frontal que afectó al país.

La medida regirá en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en la Región de Atacama; en la totalidad de la Región de Coquimbo; y en las provincias continentales de la Región de Valparaíso.

La declaración permitirá canalizar ayudas para productores silvoagropecuarios y habitantes de sectores rurales afectados, de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos por la autoridad.

Las secretarías regionales ministeriales de Agricultura deberán identificar y registrar a las personas damnificadas, evaluar los daños en la producción e infraestructuras, y coordinar las acciones de apoyo correspondientes.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que aún existen problemas de conectividad en algunos sectores y afirmó que “está todo el ministerio desplegado a lo largo y ancho del país, a fin de tener la información lo más precisa posible que nos permita levantar la información que necesitamos para concretar la ayuda a los pequeños productores”.

Respecto de la situación en la zona centro-sur, Campos aseguró que las autoridades se mantienen en alerta, especialmente por la relevancia productiva de las regiones comprendidas entre Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía.