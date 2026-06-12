Escritor Alberto Chacón presenta su libro “El pozo de las nostalgias”

Editorial Forja presenta “El pozo de las nostalgias”, la más reciente obra del escritor chileno Alberto Chacón, un libro que convierte la memoria en protagonista y que explora cómo los recuerdos, lejos de permanecer inmóviles, siguen influyendo en nuestras decisiones, emociones y relaciones.

A través de una narración íntima y profundamente humana, los relatos conducen al lector por un recorrido donde pasado y presente se entrelazan para revelar historias familiares, afectos persistentes y preguntas que el tiempo nunca logró responder por completo.

El autor propone una mirada sensible sobre la nostalgia, entendida no como una simple evocación del ayer, sino como una fuerza capaz de dar sentido a la experiencia humana.

Con una escritura que combina reflexión, observación y emoción, El pozo de las nostalgias conecta con lectores de distintas generaciones, invitándolos a reconocer en sus páginas parte de sus propias historias. El resultado es un libro que interpela desde la cercanía y que recuerda que muchas veces comprender el pasado es la única forma de avanzar hacia el futuro.

Chacón es abogado y coach ontológico. Su pasión por la literatura lo llevó a formarse en los talleres literarios de Marco Antonio de la Parra, Marcelo Simonetti y Pablo Azócar. Es autor de Querida Meg y otros relatos (2012, La Trastienda).