Suspenden muestra sobre feminismos en el CNAC sin explicación clara

Una exposición que llevaba un año y medio en preparación, que había superado las instancias de evaluación institucional y que abordaba temas como feminismos, disidencias sexuales, afectos y memorias migrantes, fue suspendida pocos días antes de su inauguración en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos (CNAC).

La decisión, justificada oficialmente por razones administrativas asociadas a un proceso interno en curso, abrió un conflicto entre la artista visual Katia Sepúlveda y la institución cultural, alimentando cuestionamientos sobre si detrás de la medida existe algo más que un problema procedimental.

La muestra, titulada Entre el prefijo y el amor, debía abrir sus puertas el 25 de abril y estaba concebida como una retrospectiva de más de una década de trabajo de la artista. Según Sepúlveda, el proyecto contaba con financiamiento aprobado, un contrato vigente, una licitación asociada a su producción y montaje, además de una extensa planificación desarrollada junto al propio centro cultural.

El CNAC, alejado del circuito tradicional de espacios artísticos del centro de Santiago, fue creado con la misión de investigar, conservar, documentar y difundir el arte contemporáneo chileno, además alberga parte importante de la Colección de Arte Contemporáneo del Estado. En él han expuesto artistas chilenos de suma relevancia para las artes como José Balmes, Gracia Barrios, Gonzalo Díaz, Pedro Lemebel, Carlos Leppe, Voluspa Jarpa, Eugenio Dittborn, Cecilia Vicuña e Iván Navarro, entre otros. Además, han realizado muestras, el escultor neerlandés Theo Jansen y recientemente el belga Francis Alÿs.

La artista asegura que la exposición fue invitada originalmente por la entonces directora del CNAC, Soledad Novoa, y que continuó avanzando incluso después del cambio de administración. Sin embargo, sostiene que el escenario cambió tras la salida de Novoa, quien actualmente enfrenta un sumario administrativo, y la llegada de nuevas autoridades.

A través de sus redes sociales, Sepúlveda manifestó que la muestra había sido invitada por la dirección anterior y posteriormente aprobada mediante los mecanismos institucionales correspondientes del Ministerio de las Culturas. Durante más de un año y medio, explicó, se desarrollaron procesos de investigación, producción, mediación y trabajo público vinculados al proyecto, incluyendo un simposio internacional, investigación territorial, trabajo museográfico y la elaboración de un catálogo previamente aprobado.

La trayectoria de la artista incluye participaciones en la Bienal de São Paulo (2016), Bienal Sur (2019), exposiciones en el MASP de São Paulo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Museo Nacional de Bellas Artes, además de proyectos desarrollados en distintos países de Latinoamérica y Europa.

La pérdida de la obra

Nacida en Santiago en 1978, Katia Sepúlveda inició su formación artística a los 15 años. Estudió fotografía en el Instituto ARCOS y posteriormente dirección cinematográfica en la Universidad de Chile. En 2004 se trasladó a Alemania tras obtener una beca DAAD, desarrollando una línea de trabajo centrada en feminismos críticos, perspectivas decoloniales y estudios sobre afectividad. Actualmente es candidata a doctora en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos 17 de Ciudad de México.

“Era una mini retrospectiva de mi trabajo y la temática esencial es sobre afectos. Yo vengo trabajando afectos desde mis distintos tránsitos, con el feminismo, el transfeminismo, lo decolonial, y al final está en un momento más con el giro ontológico”, explicó Sepúlveda.

La muestra incluía investigaciones sobre la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, realizadas junto a pobladores haitianos, así como una sección vinculada a experiencias en torno al postporno.

Según la artista, este último componente representaba una parte menor de la exposición y se había acordado que estaría emplazado en un espacio restringido para mayores de 18 años.

Precisamente el carácter de los temas abordados ha llevado a la artista y a parte del mundo cultural a preguntarse si la suspensión responde exclusivamente a razones administrativas. Aunque no existen antecedentes públicos que permitan afirmarlo, la exposición había pasado por los filtros institucionales correspondientes, contaba con aprobación ministerial y abordaba materias vinculadas al feminismo contemporáneo, las disidencias sexuales y las discusiones críticas sobre género y afectividad.

Como parte de la preparación de la muestra, en agosto del año pasado se realizó el simposio “Crisis ontológica y afectos”, difundido por el propio CNAC a través de sus redes sociales. En esa instancia participaron investigadores nacionales e internacionales y se discutieron temas vinculados a afectos, pueblos originarios y feminismo contemporáneo.

“Se abordaban precisamente cuestiones afectivas desde el mundo aymara, con una invitada internacional de Colombia y donde también se abordaba la crisis del feminismo contemporáneo en Chile”, explicó la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro Nacional de Arte Contemporáneo (@centronacionaldearte.cl)

Uno de los elementos centrales del conflicto es la pérdida de un disco duro que contenía material asociado a la exposición. Sepúlveda sostiene que entregó dicho dispositivo durante el proceso de preparación de la muestra y que posteriormente este se extravió. Sin embargo, asegura que conserva copias maestras de las obras contempladas para la exhibición.

Desde el CNAC señalaron que la suspensión está vinculada a un proceso interno actualmente en desarrollo. “La institución tomó conocimiento de irregularidades en el proceso administrativo asociado a esta muestra, que comprometían la validez del contrato suscrito. Ante esa situación, y en cumplimiento de su deber de resguardar la probidad y el correcto uso de los recursos públicos, se decidió suspender la actividad mientras se realizan las indagaciones formales correspondientes”, indicaron.

La institución enfatizó que las irregularidades detectadas no guardan relación con la artista ni con el contenido de la obra, sino con procedimientos administrativos internos. Asimismo, señaló que no es posible entregar más antecedentes mientras el proceso se encuentra en curso.

“La artista fue notificada de la situación con anterioridad a la fecha de inauguración, tanto en una reunión formal como mediante comunicación escrita vía correo electrónico. Las irregularidades detectadas se relacionan con el proceso administrativo interno, no con la artista ni con su obra. El CNAC ha seguido los procedimientos que corresponden en estos casos, los cuales incluyen etapas formales que se están cumpliendo. No es posible entregar detalles adicionales mientras el proceso está en curso, precisamente para resguardar su integridad y los derechos de todas las partes involucradas”, sostuvieron desde el CNAC.

Sepúlveda afirma que fue informada de la suspensión el 20 de abril, apenas cinco días antes de la inauguración, durante una reunión con el director del CNAC, Felipe Coddou. Desde entonces, asegura no haber recibido explicaciones suficientes respecto una eventual reprogramación. Es más, tras no obtener respuestas satisfactorias, la artista se contactó con el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos Mosqueira. Posteriormente fue notificada de que deberá devolver los recursos asignados por concepto de derechos de exhibición, fondos que, según explica, ya habían sido utilizados para financiar investigación, servicios curatoriales y otros gastos vinculados al proyecto.

“Ese contrato no era de compra y venta de obra. Es solamente uso de exhibición. O sea, ellos no están comprando mi obra y no son dueños de mi obra. Por lo tanto, yo lo que entrego, bueno, no son los masters, son copias de los videos y tiene la misma calidad. O sea, lo haría también con una bienal. Ellos dicen que al perderse no están las obras, pero las obras existen porque yo soy la dueña y yo las tengo, yo las pasé, lo que pasa es que se perdió y eso no es problema mío”, aseguró la artista.

Además, agrega que “esto fue el año pasado, en agosto, después que me pagan, después que sale la licitación, me vienen a decir que hay una irregularidad en el contrato después de siete meses”.

Consultada por este medio, la exdirectora del CNAC, Soledad Novoa, declinó referirse a la gestión actual del centro cultural.

Por ahora, el centro cultural sostiene que no existe una fecha definida para retomar la muestra. “El CNAC valora el trabajo de los artistas y tiene un compromiso genuino con la difusión de la creación contemporánea. Una vez concluido el proceso formal en curso, se evaluará la situación de esta y otras actividades afectadas”, señalaron.

“Esta construcción de futuro no nos pertenece”

Tras la suspensión de la muestra y tomar conocimiento que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast canceló la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que lleva diez años abandonada, la artista decidió hacer una serie de fotografías donde aparece junto a una pancarta con el statement “Esta construcción de futuro no nos pertenece” frente al edificio de GAM, en Cerrillo y en la calle Huérfanos, donde se encuentra una de las sedes del Ministerio de las Culturas.