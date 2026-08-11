Senador Mirosevic acusa a Republicanos de estar “usando al Estado como botín” en Arica

El senador por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), acusó al Partido Republicano de utilizar el aparato estatal como un “botín”, tras conocerse audios que exponen una disputa oficialista por la asignación de cargos públicos en la región.

“Republicanos hizo campaña apuntando con el dedo, generando sospechas infundadas y prometiendo que liberarían al Estado de los pitutos. Pero a los meses en el gobierno demuestran lo contrario, usando al Estado como botín”, afirmó el parlamentario.

Mirosevic agregó que a la colectividad oficialista “no le gustan los pitutos de izquierda, pero cuando son sus militantes no tienen problemas” y emplazó directamente al Ejecutivo: “Hago un llamado a La Moneda a ordenar a su partido y a su gente, en Arica particularmente”.

En las grabaciones, la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes, militante y vicepresidenta nacional del Partido Republicano, relata gestiones para impedir la contratación de otra militante de Renovación Nacional (RN) en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y favorecer a postulantes republicanas.

Cifuentes también describe las presiones ejercidas sobre el entonces director regional subrogante del Sernac, Marcos Oviedo, menciona el envío de currículums de militantes de su confianza y plantea la necesidad de que el proceso no se viera “tan direccionado”. Los audios incluyen referencias a oportunidades laborales en otros organismos vinculados al Ministerio de Economía, como el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa).

El caso comenzó a escalar el 4 de agosto, cuando una investigación de El Mostrador reveló que Oviedo había solicitado contratar directamente a militantes de RN o del Partido Republicano. Una de las personas incorporadas fue Evelyn Milos Cáceres, militante de RN detenida en Perú en 2017 cuando viajaba en un vehículo que transportaba 47 kilos de marihuana.

Los antecedentes fueron denunciados ante la Contraloría por la Asociación de Funcionarios del Sernac, cuyo directorio advirtió que el aparato público no puede utilizarse para distribuir cuotas partidarias. Posteriormente, Oviedo dejó la dirección regional del servicio y el organismo inició un procedimiento disciplinario.

La controversia también alcanzó a Cifuentes. El Mostrador informó que la seremi permanecía en el cargo pese a las presiones políticas para removerla. La situación contrasta con la salida de la exseremi de Salud de Arica, Karla Kepec, quien dejó el Gobierno después de ofrecer empleos públicos para “republicanos o hijos de republicanos” mediante un grupo partidario de WhatsApp.

La Contraloría abrió un sumario para establecer eventuales responsabilidades por irregularidades y faltas a la probidad y amplió la revisión a los demás servicios públicos que pudieran estar relacionados con las contrataciones cuestionadas.

Revisa los audios de la Seremi de Economía, Romina Cifuentes.