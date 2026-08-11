Primer concurso del nuevo sistema notarial queda al borde de ser declarado desierto

El primer concurso realizado bajo el nuevo sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros podría ser declarado desierto, luego de que casi ninguno de los 80 postulantes a la Tercera Notaría de Temuco aprobara la evaluación de conocimientos.

Según informó La Tercera, fuentes vinculadas al proceso sostienen que solo dos o tres aspirantes habrían alcanzado el 70 % mínimo exigido. El resultado deberá ser analizado por el Consejo de Alta Dirección Pública, que podría declarar desierta la convocatoria y ordenar su repetición.

El proceso comenzó el 21 de junio y recibió 142 postulaciones. De ellas, 138 cumplieron los requisitos legales, pero solo 80 superaron posteriormente el análisis curricular y avanzaron al examen técnico.

La evaluación fue elaborada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este mecanismo forma parte de la reforma que trasladó la conducción de los concursos al Servicio Civil y puso fin a la intervención de las cortes de apelaciones en la selección.

El nuevo modelo contempla una prueba de conocimientos y otra evaluación de habilidades y destrezas. Con ambos resultados se confeccionará una nómina ordenada según los puntajes obtenidos por los candidatos.

En paralelo, el Servicio Civil desarrolla el concurso para proveer los cargos de notario y conservador de Minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago. En ese proceso, 85 postulantes superaron la etapa curricular y avanzaron al examen de conocimientos.