Canciller Pérez Mackenna tras reunión con Marco Rubio: “Estamos recomponiendo” la relación con EEUU

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la gira oficial que realiza por ese país y México, enfocada en fortalecer la estrategia de atracción de inversiones extranjeras impulsada por el Gobierno bajo la consigna “Choose Chile”.

Tras el encuentro en el Departamento de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la importancia del vínculo bilateral y aseguró que el Ejecutivo busca fortalecer una relación que, a su juicio, se había deteriorado en el último tiempo.

“Venimos saliendo de una reunión en el Departamento de Estado con el secretario Marco Rubio. La verdad, Estados Unidos para Chile es el principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y, sobre todo, de amistad”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile, y hemos avanzado mucho en estas reuniones. Esperamos que podamos seguir trabajando en la construcción de más alianzas y oportunidades para los dos”.

El canciller explicó que durante la cita abordaron materias vinculadas a seguridad y desarrollo económico, además de presentar al jefe de la diplomacia estadounidense la campaña impulsada por el Gobierno para captar nuevas inversiones.

“Tocamos distintos temas con el secretario Rubio. Obviamente, temas de seguridad, temas de desarrollo económico. Y ahí, lo que les puedo contar es que le contamos al secretario de Estado la idea esta de Choose Chile”, señaló.

Según Pérez Mackenna, la iniciativa recibió una buena acogida por parte de Rubio. “Le pareció muy interesante, le gustó, así que lo dejamos invitado a promover la buena nueva de que Chile es un país que está listo para recibir inversión extranjera, y particularmente de Estados Unidos en los distintos sectores”, afirmó.

Finalmente, el ministro insistió en la relevancia de fortalecer el vínculo entre ambos países. “Tenemos que seguir trabajando, es nuestro principal socio estratégico, tenemos que construir una alianza para el mejor desarrollo de nuestro pueblo”, concluyó.