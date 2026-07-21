Instituto Moreira Salles llega a StgoFoto con una exposición sobre fotolibros y dictadura brasileña

En el marco de la quinta versión de StgoFoto, el encuentro internacional dedicado al fotolibro que se realizará en el Centro Cultural La Moneda, uno de los principales centros de conservación de fotografía de América Latina, exhibirá en Chile la exposición Papel y plomo: fotolibros y dictadura en Brasil.

El sábado 1 de agosto, de 16:50 a 17:35 horas, en el Espacio Lector del Centro Cultural La Moneda, este trabajo será presentado por el escritor, traductor y curador brasileño Miguel del Castillo, coordinador de la Biblioteca de Fotografía del IMS en São Paulo. Más información sobre el programa de StgoFoto 2026, en la cuenta de instagram @stgofotoferia

Del Castillo llega a Chile como curador de la muestra que aborda la memoria gráfica e impresa de la dictadura brasileña (1964-1985), reuniendo una selección de publicaciones históricas provenientes de la colección del Instituto Moreira Salles.

A través de ellas, la exposición revisa el papel que desempeñaron los fotolibros como espacios de memoria, denuncia y contranarrativa durante la dictadura brasileña, destacando las estrategias estéticas, la clandestinidad editorial y el uso de metáforas visuales que fotógrafos y editores emplearon para desafiar la censura estatal y preservar testimonios de una época marcada por la violencia política.

Nacido en Río de Janeiro, Miguel del Castillo es escritor, traductor y curador. Es autor de las novelas Restinga (2015) y Cancún (2019), y ha traducido al portugués a autores como Alejandro Zambra, Juan Carlos Onetti y Pedro Almodóvar. Desde el Instituto Moreira Salles impulsa proyectos de investigación, conservación y difusión de la fotografía, además de coordinar una de las bibliotecas especializadas en fotografía y fotolibros más importantes de América Latina.

La presencia del Instituto Moreira Salles en StgoFoto también pone en relieve los vínculos entre las historias recientes de ambos países. Entre los fondos que conserva el IMS se encuentra el trabajo del destacado fotoperiodista Evandro Teixeira, quien documentó tanto el golpe militar de Brasil en 1964 como el bombardeo al Palacio de La Moneda y diversos centros de detención en Santiago tras el golpe de Estado de 1973, estableciendo un valioso puente visual entre las memorias de Brasil y Chile.

La llegada de esta exposición a Chile abre un espacio para reflexionar sobre las memorias compartidas del Cono Sur y sobre el rol de la fotografía y la edición como herramientas para preservar la historia y defender los derechos humanos.

La participación del Instituto Moreira Salles refuerza el carácter latinoamericano de StgoFoto como espacio de encuentro en torno a la fotografía y el fotolibro. Esta quinta edición se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, con entrada liberada, consolidando al festival como un punto de encuentro para editoriales, artistas, colectivos y especialistas de la región.

Coordenadas: StgoFoto 2026 se llevará a cabo entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). La entrada es liberada.