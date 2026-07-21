PDG cumplió su objetivo: megarreforma pasa a comisión mixta tras no alcanzar quórum en una votación

Después de semanas de negociaciones entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), la estrategia de la colectividad terminó dando resultado. La megarreforma del Presidente José Antonio Kast no pudo ser despachada completamente a ley y deberá pasar a una comisión mixta, luego de que uno de sus artículos no alcanzara el quórum exigido durante la votación en tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La sesión se extendió por cerca de cuatro horas y estuvo marcada por intensas conversaciones de última hora entre ministros, jefes de bancada y parlamentarios considerados clave para el resultado. Mientras el Ejecutivo buscaba evitar una comisión mixta, el PDG insistió en modificar parte del proyecto y terminó logrando su principal objetivo político.

El texto fue aprobado en general por 85 votos a favor, 59 en contra y ninguna abstención, con respaldo del oficialismo y de parte de la bancada del PDG, que no votó de manera alineada. Posteriormente comenzaron las votaciones separadas de los artículos modificados por el Senado y de aquellas normas que requerían quórums especiales.

Uno de los puntos más debatidos fue la nueva fórmula de invariabilidad tributaria, acordada entre el Ejecutivo y senadores del PPD. La disposición fue ratificada por 84 votos a favor y 61 en contra, quedando definitivamente incorporada al proyecto. También quedó despachada la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%, uno de los principales ejes de la iniciativa, al no haber sido modificada durante su paso por el Senado.

Entre las normas que también fueron aprobadas se encuentran el denominado derecho al olvido financiero, las modificaciones a la franquicia tributaria del Sence, las reglas para el pago a 30 días a las pymes y diversas disposiciones económicas impulsadas por el Ejecutivo. Asimismo, la Cámara ratificó la norma que permite a empresas privadas exigir una indemnización al Estado cuando un tribunal deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental.

No todas las materias corrieron la misma suerte. La indicación sobre Sala Cuna Universal fue rechazada por la Cámara, por lo que quedó fuera del proyecto.

En cambio, y por solo dos votos, el artículo relativo a las compensaciones para los municipios por la exención de contribuciones -creado para compensar a las comunas por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años- obtuvo 76 votos a favor y 69 en contra, sin alcanzar los 78 respaldos requeridos al tratarse de una norma orgánica constitucional. Ese resultado obligó a enviar esa disposición a una comisión mixta integrada por diputados y senadores.

Pese a ese revés, el resultado fue ampliamente favorable para el Ejecutivo. De las 28 normas sometidas a votación, 27 fueron despachadas, reflejando que las gestiones desplegadas durante la jornada por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Interior, Claudio Alvarado, permitieron reunir los respaldos suficientes para aprobar la gran mayoría de los artículos.

La diputada Pamela Jiles celebró el desenlace de la votación y aseguró que el PDG fue determinante para abrir esa nueva etapa legislativa. “El PDG manda a mixta la megarreforma”, afirmó, descartando que la colectividad actuara pensando en acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

Según la parlamentaria, el partido responde al mandato de la ciudadanía y no a negociaciones entre los bloques tradicionales. “Ellos llegan a acuerdos, a arreglos entre ellos. Nosotros estamos fuera de eso porque estamos mandatados para venir al Parlamento. Somos unos infiltrados en la clase política de la ciudadanía”, sostuvo.

Jiles agregó que el paso por la comisión mixta permitirá introducir cambios al proyecto, entre ellos reforzar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones de Atacama y Coquimbo tras el reciente sistema frontal, calificando esa medida como “evidentemente urgente”.

La jornada estuvo precedida por reuniones de última hora entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, parlamentarios de la Democracia Cristiana, el diputado independiente René Alinco y representantes del PDG. El objetivo del Ejecutivo era evitar que el proyecto llegara a una comisión mixta y completar su despacho durante julio, una meta que finalmente no pudo concretarse.

A ello se suma otro frente para La Moneda. El Gobierno evalúa presentar vetos presidenciales sobre cuatro materias aprobadas por el Congreso: el derecho al olvido financiero, las garantías para el pago a 30 días a las pymes, la prohibición de cortar servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes y la prohibición del anatocismo. Sin embargo, aun cuando esas observaciones sean ingresadas esta semana, la mesa de la Cámara ya resolvió que su discusión no comenzará antes de agosto, por lo que la tramitación de la principal reforma económica del Ejecutivo continuará extendiéndose durante las próximas semanas.