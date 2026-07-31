Festival Ojo de Pescado presenta su Selección Oficial de Contenidos Interactivos con videojuegos

El Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado anunció su Selección Oficial de Contenidos Interactivos 2026. La convocatoria recibió alrededor de 50 postulaciones provenientes de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y Perú.

Tras el proceso de evaluación, la selección terminó configurando un particular mapa de la creación digital latinoamericana, integrado por 13 videojuegos de Chile, Argentina, Ecuador y una coproducción de Uruguay, a los que se suman 4 títulos brasileños gracias a la colaboración con ComKids Interactivo.

Este resultado, surgido del propio proceso de selección, permite observar distintas formas de crear videojuegos desde la región: nuevas autorías, estudios profesionales, proyectos independientes y propuestas que exploran la aventura, la educación, la memoria, la cooperación y la resolución de desafíos.

La 15ª edición del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, incorpora la segunda versión de esta competencia como parte de una programación que reconoce el valor de los videojuegos y los contenidos interactivos como expresiones audiovisuales contemporáneas.

Desde un enfoque que pone en el centro a sus participantes y sus derechos, estas experiencias fortalecen el vínculo de niñas, niños y adolescentes con el arte, la cultura y las narrativas digitales.

Un festival para mirar y también para jugar

La Selección de Contenidos Interactivos se organiza en dos categorías. La primera corresponde a Videojuegos Estudiantes e Independientes, integrada por proyectos desarrollados por nuevas y nuevos creadores latinoamericanos. La selección se organizó en dos modalidades: una de temática libre y otra con formato de game jam, en la que las y los participantes debían crear un videojuego a partir de la consigna “una celebración”.

La categoría está integrado por Villain, Path of the Necromancer (Argentina), LevelFighters (Chile y Uruguay), y los títulos chilenos 18 Bits Arcade, Recuerdos del Cerro, Veris, Pixel Fest, El cumpleaños del pececito y La mejor fiesta.

La categoría Empresas Desarrolladoras y Profesionales, sin temática previa, reúne producciones que reflejan el crecimiento y consolidación de la industria regional, con los títulos chilenos Colorbound, Bruma, Bulbo’s Belief System, Dinopirates From Inner Space, además del videojuego ecuatoriano Neuronautas.

La programación se complementa con el showcase de cuatro videojuegos brasileños pertenecientes a la Selección Oficial ComKids Interactivo: Tropa Troco, Kind Heart Survivors, Hit it Back y Vétera. Su incorporación responde a la colaboración entre ambos festivales y busca fortalecer el intercambio cultural y la circulación de experiencias interactivas dirigidas a las nuevas generaciones.

El comité evaluador analizó los proyectos considerando criterios como la originalidad, la calidad integral de las propuestas, el diseño de la experiencia de juego y su nivel de desarrollo. Desde la curatoría de videojuegos, Camila Orellana, integrante del equipo evaluador de esta categoría y perteneciente al gremio de VGChile, destaca la importancia de generar espacios de visibilidad para nuevos creadores.

Agrega que “participar en este tipo de competencias fortalece las redes de contacto, abre posibilidades de publicación y permite validar los proyectos en un contexto competitivo”. También participó en el equipo evaluador Alejandro Aránguiz, desarrollador profesional de videojuegos, de la empresa desarrolladora Cangrejo Ideas y del gremio GDV.

Cultura, tecnología y experiencia en un solo lugar

En el marco de esta selección, el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado trabaja junto al Programa Interdisciplinario de Formación Profesional de la PUCV, que será sede oficial del certamen los días 31 de agosto y 1 de septiembre. A través de experiencias de docencia vinculada, estudiantes de distintas áreas participan directamente en la creación de contenidos y el desarrollo de actividades.

La programación cuenta, además, con la colaboración del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC), junto al cual ya se realizó una masterclass y próximamente se anunciarán nuevas actividades. A esta alianza se suma GDV, el gremio regional de desarrolladores de videojuegos, fortaleciendo el vínculo del Festival con el ecosistema creativo y tecnológico de la región.

Durante las Jornadas de Contenidos Interactivos, el público podrá conocer y jugar los videojuegos seleccionados, además de participar en talleres, charlas, showcases y una experiencia de realidad virtual desarrollada por la empresa Picnic, entre otras actividades. Asimismo, niñas y niños podrán votar por sus videojuegos favoritos.

El 15° Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado se realizará entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, con una programación que contempla funciones, actividades de formación, encuentros y experiencias dirigidas a públicos de todas las edades. Toda la información sobre programación, sedes y actividades estará disponible en www.ojodepescado.cl.