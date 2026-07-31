Tirón de orejas oficialista: Presidente Kast acusa instalación de agenda “que no aporta”al Gobierno

Aunque sin dar nombres, la crítica que emitió anoche el Presidente José Antonio Kast es poco interpretable y apuntó directamente contra elementos del propio oficialismo y sectores afines: subrayó la existencia de materias de discusión “que van copando la agenda”, y de la que deslizó le quitan el foco a la que impulsan desde el Gobierno.

Sus declaraciones fueron emitidas en el contexto del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS). Durante su intervención en el evento el Presidente se detuvo en varios puntos, todos en línea con los intereses que han impulsado desde La Moneda, como los desafíos en Chile respecto de los niveles de informalidad laboral, de cesantía, el estado de la seguridad pública y el despliegue ejecutivo durante el temporal que azotó a gran parte del país durante la semana pasada.

El contraste con su discurso, sin embargo, lo puso el estado de la discusión pública y los temas propuesto por el oficialismo. El Mandatario señaló la existencia de materias que copan la agenda pública, las cuales van en sentido divergente del impulsado por el Gobierno. “Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos, hay diversas materias de discusión que van copando la agenda”, comenzó señalando Kast.

“Ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones y siendo muy transparente, digo: ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener? En ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta”, añadió.

“La agenda de los chilenos es la agenda del Gobierno. Es una agenda en el tema de seguridad, hay una agenda en temas de crecimiento, en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”, aseguró el jefe de Estado, expresando coincidencia con las preocupaciones de la CSS en materias de seguridad, desempleo y crecimiento económico.

Los comentarios del Presidente vienen al cierre de una semana marcada por el coqueteo oficialista con la idea de privatizar Codelco. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo este martes que el Estado debería avanzar hacia la privatización “o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

A lo anterior se suma el debate por el proyecto “Escucha su corazón”, de autoría del diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), que encontró defensores en parte del conglomerado gobernante y un rechazo virtualmente total de la esfera política.