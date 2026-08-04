Editor y crítico literario Vicente Undurraga publica libro de ensayos

El editor y crítico literario Vicente Undurraga ha publicado un libro de ensayos con Ediciones UACh.

El volumen lleva por título “No hay tiempo para todo. Leer, escribir y recordar” y forma parte de la colección Biblioteca Luis Oyarzún de Ediciones Universidad Austral de Chile, colección que presenta una renovada gráfica a partir de esta obra.

En estos breves ensayos, Undurraga, lee, recuerda, discute, celebra y desconfía. Se detiene en los garabatos, las comillas, la crítica literaria, los libros que importan, los libros que sobran, los escritores con diablo, las novelas de poetas y las escenas mínimas donde una vida se deja ver entera.

Por ello, esta obra es, también, una defensa del ensayo como inteligencia en movimiento y una forma de leer contra la prisa, de pensar sin ponerse solemne, de recordar sin embalsamar y de escribir con humor, precisión y oído.

Autor de “Todo puede ser” —publicado en Chile, España y Costa Rica—, Undurraga ha desarrollado además una extensa labor como crítico en medios como The Clinic, Santiago, Eterna Cadencia y Dossier, al tiempo que dirige la colección de poesía chilena Lumen de Penguin Random House y ha preparado antologías de autores fundamentales de la poesía latinoamericana tales como Eunice Odio, José Lezama Lima, Blanca Wiethüchter y Yolanda Pantin.

El presente volumen propone un recorrido por autores, obras y experiencias de lectura desde una escritura aguda, cercana y desprovista de solemnidad. En sus páginas conviven la reflexión sobre la crítica literaria, la memoria, la escritura y el acto mismo de leer, junto con observaciones sobre detalles aparentemente menores —como unas comillas o un garabato— que terminan revelando nuevas formas de comprender los libros y el mundo.

Más que un conjunto de ensayos sobre literatura, el libro constituye una invitación a leer con mayor intensidad, a ejercer la crítica como una forma de curiosidad y a recuperar el tiempo de la lectura como una experiencia de descubrimiento, según la reseña editorial.