La cineasta chilena Valeria Sarmiento recibirá la Espiga de Honor de Seminci en Valladolid

La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid reconocerá con la Espiga de Honor a Valeria Sarmiento, una de las cineastas latinoamericanas de mayor trayectoria internacional, y proyectará en su Sección Oficial, fuera de concurso, “Detrás de la lluvia”, la película con la que, según ha confirmado la propia directora, pone fin a su carrera.

El filme aborda las huellas que un trauma de infancia deja en la memoria de su protagonista, y prolonga una mirada sobre la identidad, el deseo y las relaciones de poder que Sarmiento ha desarrollado durante más de cinco décadas.

En Detrás de la lluvia, Sofía, recién graduada en Psicología, regresa a su ciudad natal, Valdivia, coincidiendo con el hallazgo del cadáver de una niña, un suceso que conmociona a la ciudad y despierta en ella los recuerdos de los abusos sexuales sufridos durante su infancia. La película, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Karlovy Vary, convierte ese trauma en una experiencia íntima a través de una fotografía en blanco y negro y sobreimpresiones que hacen visible la relación entre el presente y un pasado que vuelve a emerger en la memoria de su protagonista.

Detrás de la lluvia cierra una trayectoria que comenzó en Chile en los años setenta con el documental Un sueño como de colores (1972), centrado en un grupo de mujeres que trabajaban como bailarinas de striptease en Santiago. Desde entonces, Sarmiento ha dirigido más de treinta películas y ha construido una filmografía libre y difícil de encasillar, transitando entre el documental, el melodrama y otras formas populares del cine para cuestionar los roles impuestos a las mujeres, siempre desde una mirada marcada por el humor, la ironía y la ausencia de solemnidad.

Etapa en Francia

Tras el golpe de Estado de 1973, Sarmiento se trasladó a Francia, donde continuó su carrera como directora y montadora. Su primer largometraje de ficción, Notre mariage (1984), recibió en el Festival de San Sebastián el Gran Premio Donostia para nuevos realizadores.

A esta película siguieron obras como Amelia Lópes O’Neill (1991), candidata al Oso de Oro de la Berlinale; Elle (1995), seleccionada en competición en San Sebastián; Las líneas de Wellington (2012), candidata al León de Oro en Venecia; La telenovela errante (2017), codirigida con Raúl Ruiz y reconocida con una mención especial en el Festival de Mar del Plata; y El cuaderno negro (2018), candidata a la Concha de Oro en San Sebastián.

El montaje ha sido otra de las disciplinas que ha desarrollado con maestría. Sarmiento participó en decenas de películas y mantuvo durante décadas una colaboración creativa con Raúl Ruiz, su marido y uno de los grandes autores del cine mundial, con quien trabajó en más de 80 títulos. Tras su muerte, Sarmiento ha sido decisiva en la recuperación de su legado y actualmente trabaja junto a la productora Poetastros en el rescate, repatriación, restauración, postproducción y finalización de La colonia penal, película de Ruiz.

La trayectoria de Valeria Sarmiento ha sido reconocida también fuera del ámbito estrictamente cinematográfico. En 2019 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Valparaíso y en 2022 recibió la Medalla de Honor del Senado francés.

Su obra ha formado parte asimismo de retrospectivas internacionales en instituciones como la Cinemateca Francesa, que han reivindicado la originalidad y vigencia de su filmografía. En su 71ª edición, Seminci celebrará con la Espiga de Honor a una figura imprescindible del cine latinoamericano.