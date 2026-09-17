“Tres Marías y una Rosa”: Malucha Pinto vuelve a una obra que ayudó a construir hace casi 50 años
Estrenada en 1979 e inspirada en hechos reales, la obra vuelve a escena en el 11º Ciclo Memoria y Patrimonio con dirección de Loreto Valenzuela.
Hay obras a las que un actor regresa. Y hay otras que forman parte de su propia historia. Para Malucha Pinto, “Tres Marías y una Rosa pertenece a esta segunda categoría.
En 1979, Pinto fue parte del elenco original de una obra que no nació solamente de un texto escrito, sino de un proceso de investigación y observación de una realidad que estaba ocurriendo en Chile.
Las actrices del Taller de Investigación Teatral (TIT) se acercaron al trabajo de mujeres arpilleristas apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad, conocieron su realidad y observaron cómo, en medio de la pobreza y la represión de la dictadura, muchas de ellas encontraron en la confección de arpilleras una posibilidad de generar ingresos para sostener a sus familias.
De ese proceso surgió “Tres Marías y una Rosa”, con dramaturgia de David Benavente y el TIT, estrenada originalmente en julio de 1979.
Ahora, casi cinco décadas después, Malucha Pinto vuelve a encontrarse sobre el escenario con aquella historia que ayudó a investigar y construir.
Compra tus entradas: https://www.teatromori.cl/tickets
“TRES MARÍAS Y UNA ROSA”
FICHA DE LA OBRA
Temporada 18 de septiembre al 3 de octubre
Funciones Jueves a sábado, 20:30 hrs
Lugar Mori Vitacura
Duración 90 minutos
Edad recomendada +14 años
Entradas General: $20.000
FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia original: David Benavente / Taller de Investigación Teatral (TIT)
Dirección: Loreto Valenzuela
Asistencia de dirección: Carmen María Swinburn
Elenco: Luciana Ibañez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Malucha Pinto
Producción: Sofía Lepeley
Diseño integral: Sofía Lepeley
Composición musical y universo sonoro: Lenin Siva
Diseño y técnico de iluminación: Angela Urrutia
Voces en off: Sergio Campos y Ramón Lalo
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.