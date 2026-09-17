“Tres Marías y una Rosa”: Malucha Pinto vuelve a una obra que ayudó a construir hace casi 50 años

Hay obras a las que un actor regresa. Y hay otras que forman parte de su propia historia. Para Malucha Pinto, “Tres Marías y una Rosa pertenece a esta segunda categoría.

En 1979, Pinto fue parte del elenco original de una obra que no nació solamente de un texto escrito, sino de un proceso de investigación y observación de una realidad que estaba ocurriendo en Chile.

Las actrices del Taller de Investigación Teatral (TIT) se acercaron al trabajo de mujeres arpilleristas apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad, conocieron su realidad y observaron cómo, en medio de la pobreza y la represión de la dictadura, muchas de ellas encontraron en la confección de arpilleras una posibilidad de generar ingresos para sostener a sus familias.

De ese proceso surgió “Tres Marías y una Rosa”, con dramaturgia de David Benavente y el TIT, estrenada originalmente en julio de 1979.

Ahora, casi cinco décadas después, Malucha Pinto vuelve a encontrarse sobre el escenario con aquella historia que ayudó a investigar y construir.

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“TRES MARÍAS Y UNA ROSA”

FICHA DE LA OBRA

Temporada 18 de septiembre al 3 de octubre

Funciones Jueves a sábado, 20:30 hrs

Lugar Mori Vitacura

Duración 90 minutos

Edad recomendada +14 años

Entradas General: $20.000

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia original: David Benavente / Taller de Investigación Teatral (TIT)

Dirección: Loreto Valenzuela

Asistencia de dirección: Carmen María Swinburn

Elenco: Luciana Ibañez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Malucha Pinto

Producción: Sofía Lepeley

Diseño integral: Sofía Lepeley

Composición musical y universo sonoro: Lenin Siva

Diseño y técnico de iluminación: Angela Urrutia

Voces en off: Sergio Campos y Ramón Lalo