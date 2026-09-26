Polémica por fiesta electrónica: advierten sobre efectos del ruido en el Desierto Florido

Una polémica surgió con el anuncio de un evento electrónico con 12 horas de música en el corazón del fenómeno natural, el próximo sábado 10 de octubre en la región de Atacama, informó la U. de Chile.

La académica Rosa Scherson, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, explica que el ruido, la iluminación y el tránsito de personas y vehículos pueden afectar a las especies y los ciclos de este ecosistema efímero.

El Desierto Florido es un fenómeno natural que ocurre en el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, cuando se registran lluvias abundantes. Este 2026, las lluvias registradas en el norte, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño, generaron condiciones favorables para una nueva floración, una de las más impresionantes desde los años 90, que está ocurriendo en una zona mucho más amplia que el año pasado.

Este fenómeno no ocurre anualmente ni de la misma manera: se trata de un espectáculo natural frágil y, aunque extenso, las autoridades han llamado a proteger este espacio, que incluye más de 200 especies. Es por esta razón que el anuncio de la realización del Festival Oficial del Desierto Florido en el sector de Chehueque, en Vallenar, ha generado preocupación.

El anuncio del evento ofrece 12 horas de música, a partir de las 14:00, con DJs nacionales e internacionales.

“La flora y fauna del desierto es muy delicada, ya que son ecosistemas efímeros, que deben completar sus ciclos en tiempos muy cortos, mientras dure la disponibilidad de agua”, alerta Scherson.

“Esto, junto con el hecho de que la mayoría de los habitantes de estos ecosistemas transitorios son muy endémicos (es decir, que se encuentran restringidos a unas pocas localidades), hace que sean extremadamente sensibles a cualquier perturbación”, detalla.

En esa línea, la investigadora asegura que: “Los cambios en la luminosidad pueden afectar los ciclos de floración de las plantas, ya que estos responden a la luz, lo que altera su interacción con los polinizadores. El ruido afecta mucho a las aves e insectos, que, además, en esa zona no están adaptados a él”.

¿Dónde se realizará el evento?

Las redes sociales del evento cambiaron la configuración de su cuenta a “privada” con el mensaje: “Estamos aclarando antecedentes y abordando cada detalle con responsabilidad. Nueva información próximamente”. Esto ocurrió luego de que las autoridades de la zona se desmarcaran de su realización, pese a tratarse de un evento en un lugar privado y fuera de las áreas protegidas.

Sin embargo, la académica de la U. de Chile indica que “el hecho de ser flora efímera implica que para que complete su ciclo en el corto tiempo del que dispone, debe tener las mejores condiciones posibles”.

“Otra cosa que puede afectar es que, si circula mucha gente y, sobre todo, vehículos por la zona, es muy probable que pasen sobre plantas. El mecanismo que estas plantas tienen, y que les permite ser esporádicas, es que guardan estructuras bajo el suelo, que pueden estar latentes hasta que se dan las condiciones de humedad adecuadas. Si pisoteamos su terreno, estamos dañando estas estructuras y, por lo tanto, amenazando futuras floraciones”, agrega Scherson.