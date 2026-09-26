Alerta semanal: ¿Escudo o pantalla?

Ante la falta de información, surge lo obvio: ¿qué se firmó? ¿A qué nos compromete? Para algunos, se trata solo de un acuerdo policial y de seguridad para combatir los cárteles de la droga y la delincuencia. Pero, para la Casa Blanca y el Departamento de Estado, es eso y mucho más.

Más peligroso aún: un excanciller que asistió a una reunión con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, hace solo unas semanas, habría afirmado que Chile efectivamente sufrió presiones.

Si el país ha sufrido presiones, la conducta es una sola: unidad nacional. Pero eso exige explicaciones. Hay que disipar las dudas y para ello es necesario informar a los otros poderes del Estado: el Congreso, la Corte Suprema e incluso el Tribunal Constitucional. Existen mecanismos para hacerlo, como el Consejo de Seguridad Nacional.

El próximo lunes, el canciller será interpelado sobre el manejo de su cartera y la política exterior de Chile. No es una acusación, sino una “invitación” que permita dar sentido a estos 6 meses de gestión, sin letras chicas.