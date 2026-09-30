Se estrenó documental sobre la reconocida escritora chilena Alicia Morel

¿Cómo filmar una palabra, un verso, un poema? ¿Cómo dar cuerpo a una escritura sin el papel que la sostiene? Estas preguntas atraviesan “Alicia bajo la higuera”, documental dirigido por Manuela Thayer que propone un acercamiento cinematográfico a la vida y la obra de Alicia Morel (1921-2017), reconocida principalmente por su trabajo en la literatura infantil.

La película nació después de la muerte de la escritora, cuando su casa familiar fue desmantelada antes de ser demolida. En ese proceso aparecieron cientos de textos, diarios, fotografías, películas y otros materiales que recorrían distintas etapas de su vida.

La directora, nieta de Morel, comenzó entonces a registrar con una cámara ese espacio que estaba a punto de desaparecer. Esas imágenes se convertirían en el último registro de la casa y en el punto de partida del documental.

Más que reconstruir una biografía convencional, “Alicia bajo la higuera” se interna en el universo personal y literario de Morel a partir de los más de 100 diarios de vida encontrados entre sus pertenencias. Son escritos fragmentarios, donde una idea puede llevar a un paisaje, una sensación a un recuerdo, una lista a un poema. La película recoge esa forma de escritura y la transforma en una estructura cinematográfica igualmente abierta y fragmentaria.

A partir de este material, el documental busca aproximarse a una dimensión menos conocida de la escritora. En sus textos aparece una mujer que reflexiona sobre su propia escritura, sobre la literatura y sobre el lugar que históricamente han ocupado las mujeres dentro del campo literario. La película incorpora estas preguntas como parte de una búsqueda que también interroga el canon literario del siglo XX.

El resultado es un documental ensayo que no pretende completar ni cerrar una imagen definitiva de Alicia Morel. Por el contrario, propone establecer relaciones entre imágenes, textos, recuerdos y silencios, dejando espacio para aquello que no puede ser explicado completamente.

El universo de Morel aparece así entre distintas formas de registro: películas familiares, fotografías, documentos, páginas de sus diarios y las imágenes captadas por la directora. El documental utiliza estos materiales para construir una experiencia cinematográfica en la que lo íntimo se relaciona con lo literario y donde la memoria aparece como algo incompleto, cambiante y abierto a nuevas interpretaciones.

“Alicia bajo la higuera” es el primer largometraje como directora de Manuela Thayer, artista plástica y Master en Cine Documental de la Universidad de Chile; con postgrado en Montaje cinematográfico en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Ha trabajado como directora, docente y montajista en películas documentales, de ficción y proyectos interdisciplinarios. Es miembro de la Red Cero en Conducta, proyecto de cine en la escuela apoyado por la Universidad de Chile; montajista de “La Corazonada” de Diego Soto y “La causa”, película dirigida por Macarena Aguiló. “Alicia Bajo la Higuera” es su primer largometraje como directora.

FICHA TÉCNICA

Título: “Alicia Bajo la Higuera”

Género: Documental ensayo

Duración: 75 min

País: Chile

Dirección: Manuela Thayer

Guión: Fernanda González Gómez, Manuela Thayer

Textos originales: Alicia Morel

Producción: Manuela Thayer

Dirección de fotografía: Isidora Galvez, Natalia Medina Leiva, Matías Illanes, Cristina Daza

Montaje: Manuela Thayer

Diseño sonoro: Marcos Salazar

Música principal: Jorge Arraigada

Adaptación y arreglos: José Tomás Mocoso

Música: Martín Thayer

Distribución: Santiago Independiente

Estreno Comercial: 24 de septiembre