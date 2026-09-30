Seis partidos reúnen a Bachelet y Boric; Kast presenta Presupuesto 2027

Bachelet se reúne con seis partidos y Boric en La Pintana

Este miércoles, desde las 18:00, seis partidos de oposición se reunirán en el Teatro Municipal de La Pintana para reconocer a Michelle Bachelet tras el retiro de su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Gabriel Boric participará y tomará la palabra; Bachelet cerrará la jornada. La convocatoria reúne a fuerzas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Dirigentes de ese sector esperan que la expresidenta ayude a coordinar posiciones y una agenda común, pero ella no ha anunciado que asumirá la conducción opositora. El acto permitirá conocer qué papel político está dispuesta a desempeñar en Chile.

Oficialismo cifra en 1,5 % el aumento del gasto del Presupuesto 2027

El Gobierno debe ingresar este miércoles al Congreso el Presupuesto 2027. Tras reunirse con José Antonio Kast en Cerro Castillo, parlamentarios oficialistas informaron que el proyecto contempla un aumento del gasto de 1,5 % respecto de la ejecución proyectada para 2026. El diputado RN Diego Schalper dijo que medio punto adicional, frente al 1 % que se había especulado, se destinaría a Obras Públicas, Vivienda y Seguridad. La UDI mencionó también Defensa. El detalle de las partidas aún no se conoce. Los gobernadores esperan recortes de entre 7 % y 10 % de sus fondos y convocaron una reunión para el viernes.

Kast cita a parlamentarios para destrabar su agenda de seguridad

Kast convocó para las 7:30 de este miércoles a quienes encabezan las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras. La cita ocurre después de reveses legislativos, entre ellos el rechazo de una reforma sobre detención de migrantes y dificultades en el Registro de Incivilidades. El Ejecutivo se abrió a retirar su reforma constitucional de seguridad si los senadores presentan un texto alternativo con apoyo suficiente. La bancada de senadores del PS exige retirarla; ese paso todavía no se concreta. El senador Karim Bianchi adelantó que preguntará cómo se financiarán las medidas anunciadas.

Kast busca extender hasta diciembre los bonos por combustibles

El presidente José Antonio Kast firmó un proyecto para extender hasta diciembre el bono mensual de 100 mil pesos destinado a taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y ampliar el apoyo a pescadores artesanales frente al alza de los combustibles. El beneficio vence en septiembre; su continuidad depende del Congreso. Hacienda informó que ingresó la iniciativa al Senado con discusión inmediata y espera una votación este miércoles. El texto también contempla una capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Se trata de una propuesta legislativa: los pagos adicionales y los nuevos apoyos todavía no están aprobados.

Compensación del IVA en pañales y medicamentos pasa al Senado

La Cámara aprobó el proyecto que crea una bonificación mensual calculada según el IVA pagado en compras de pañales y medicamentos. La iniciativa del Partido de la Gente está dirigida a tres grupos dentro del 80 % más vulnerable del Registro Social de Hogares: tutores de menores de hasta 24 meses; mayores de 65 años con condiciones de salud definidas por reglamento; y personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el registro correspondiente y que cumplan los requisitos. La propuesta pasa al Senado y no es un beneficio vigente. Surgió del acuerdo entre el PDG y el Gobierno por la reforma económica.

Comisión rechaza causales del Registro de Incivilidades

La Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó separar los registros de Actos Vandálicos e Incivilidades, pero rechazó parte de las causales de ingreso a este último. Los artículos incluían alteración del orden público, daños menores a una unidad tributaria mensual y consumo de drogas en la vía pública. La votación fue de cinco a favor, tres en contra y dos abstenciones; una correspondió a la diputada libertaria Paulina Muñoz. El oficialismo buscará reponer esas normas en la Sala. El rechazo afecta ese catálogo, no el proyecto completo. El Gobierno insistirá en quitar gratuidad a condenados por ciertos delitos vandálicos.

Grynspan lidera consulta informal para dirigir la ONU

La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan obtuvo diez apoyos, tres rechazos y dos abstenciones en la cuarta votación informal para escoger a quien sucederá a António Guterres en la Secretaría General de la ONU, según resultados conocidos por filtraciones diplomáticas. La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett quedó segunda, con ocho respaldos. Aún no se sabe si alguno de los votos contrarios a Grynspan provino de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que pueden vetar una candidatura. El proceso sigue abierto después del retiro de Michelle Bachelet; la próxima fase permitirá identificar si existe ese veto.