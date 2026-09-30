Presupuesto 2027: gobernadores advierten impacto regional y preparan ofensiva para frenar recortes

El ingreso del Presupuesto 2027 encendió las alarmas al interior de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) frente a la inminente baja en la asignación de recursos territoriales estipulados para el próximo año. La principal preocupación apunta a una disminución de entre 7% y 10% de los fondos destinados a los gobiernos regionales, cifra que las autoridades consideran especialmente sensible porque impactaría directamente en la inversión territorial. Esto, señalan, entraría en abierta contradicción con el llamado del Presidente José Antonio Kast a sostener el empleo y la inversión en regiones.

La discusión de fondo está en la forma de medir la ejecución presupuestaria. Según explicó a El Mostrador el presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, Hacienda propone ajustar los marcos regionales en función de los niveles de subejecución, mientras que los gobernadores sostienen que el cálculo debe considerar el presupuesto vigente y las modificaciones realizadas durante el año, y no solo el presupuesto inicial.

“Sin duda hoy día hay una interpretación distinta de las formas de cálculo de ejecución presupuestaria y principalmente un desconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda en relación con la relevancia que tienen los ministerios y servicios públicos, que son los grandes actores de ineficiencia en la ejecución presupuestaria”, afirmó Santana.

La estrategia tendrá un nuevo capítulo este viernes, cuando los gobernadores se reúnan para analizar en detalle el proyecto que el Ejecutivo ingrese al Congreso.

La cita contempla revisar los marcos presupuestarios, las glosas y eventuales disposiciones de otras partidas que puedan afectar indirectamente a los gobiernos regionales, así como una ronda de conversaciones con parlamentarios y alcaldes durante las próximas semanas de tramitación en el Congreso, con el fin de revertir la disminución de recursos territoriales.

Negociación contra el reloj

El gobernador de Valparaíso y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, dijo a El Mostrador que en la reunión sostenida la semana pasada con el ministro Jorge Quiroz ya se les había anunciado un recorte de 7%. “Le preguntamos si ese recorte iba a ser antes o después del ajuste fiscal de marzo de 2026 que nos aplicó el Gobierno del Presidente Kast, nos dijo que iba a ser después del ajuste fiscal y, por tanto, estamos hablando de una rebaja presupuestaria del orden del 10%, lo cual es muy lesivo para los gobiernos regionales”, sostuvo.

Mundaca agregó que los gobernadores exigen un trato equivalente al de los servicios públicos. “Así como se está sosteniendo que el presupuesto de los servicios públicos debería incrementarse en un 1%, nosotros estamos exigiendo igual trato. Estamos exigiendo que se nos mantenga el mismo presupuesto del año pasado y, además, que se nos pueda incrementar en un 1%”.

Por su parte, Santana reconoció que el escenario es complejo, frente a lo cual apostarán por negociar derechamente en el Congreso. Asimismo, apeló a lo señalado por el propio Presidente Kast respecto a sostener gobiernos regionales que aporten a la generación de empleos, que aporten a la inversión pública y fomenten la inversión privada en el territorio.

“Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, las señales que entrega son totalmente inversas. (…) Si el ministro no lo corrige antes e ingresa un presupuesto con una desviación tan importante, bueno, habrá que resolverlo en el Congreso. Yo no tengo ninguna duda de que no va a haber ningún parlamentario en Chile que vote en contra de su región”, afirmó.

El impacto en los territorios

Para los gobernadores, el efecto de la rebaja sería inmediato y visible. “Una reducción de hasta un 10% en los presupuestos de los gobiernos regionales tendría un impacto muy concreto en los territorios. Estamos hablando de menos capacidad para financiar inversión pública y, por lo tanto, también de un efecto directo en el empleo; pero además podrían verse comprometidas iniciativas de seguridad ciudadana, proyectos de organizaciones sociales, subsidios a los municipios, sistemas de Agua Potable Rural y muchas otras necesidades que atendemos directamente desde las regiones”, explicó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas.

Asimismo, Vargas apuntó a lo que considera una incoherencia del nivel central. “Rebajar el presupuesto a los gobiernos regionales es como sacar al delantero que está haciendo los goles. Porque buena parte de los recursos que administramos terminan financiando proyectos que los propios servicios del Gobierno Central nos solicitan apoyar, porque no cuentan con recursos suficientes para ejecutarlos”, dijo.

En Valparaíso, Mundaca advirtió que es un impacto directo en la vida de las personas. “En materia de vivienda, de educación, de salud, medio ambiente, agua, cultura, deporte, porque esto nos va a obligar también a tener que priorizar proyectos, y eso significa que vamos a dejar de financiar otros proyectos”. Incluso, planteó que los gobiernos regionales podrían dejar de trabajar con servicios públicos centralizados para concentrar los recursos en municipios, comunidades y programas propios.

Santana coincidió en ese diagnóstico. “El principal riesgo (…) es que va a impactar directamente toda la programación de proyectos que generan empleabilidad”, puntualizó, y añadió que la rebaja “nos va a obligar a los gobiernos regionales a que dejemos de financiar proyectos sectoriales, porque obviamente no podemos castigar los programas propios de los gobiernos regionales, subsidiar al Estado en el financiamiento y, por otra parte, el Gobierno castiga a los gobiernos regionales con recursos”.

La deuda pendiente: descentralización fiscal

El debate vuelve a poner sobre la mesa la escasa autonomía financiera de las regiones. “Más del 90% de nuestro presupuesto depende del erario nacional”, recordó Mundaca, quien insistió en la aprobación del proyecto de ley Regiones Más Fuertes –actualmente en segundo trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados– para que las empresas que explotan recursos naturales y los puertos que generan externalidades “tributen en nuestras regiones y no tributen en Santiago”.

“Esta es una discusión central a propósito de la descentralización financiera. (…) Es importante señalar que se ha hecho profusa publicidad de que tenemos nosotros una baja ejecución presupuestaria, en circunstancias que un porcentaje importante de nuestros recursos se encuentran alojados en los servicios públicos que hoy día no están ejecutando los recursos. (…) Chile, sus regiones, necesitan que exista descentralización fiscal de forma tal de que los tributos que derivan a Santiago queden efectivamente en las regiones”, enfatizó.

En esa línea, desde Agorechi también han planteado medidas como aumentar del 2% al 4% la administración directa de fondos de emergencia y otorgar mayor flexibilidad presupuestaria. “Las herramientas son claras y concretas. Flexibilización, mayor autonomía en la ejecución presupuestaria. No darse una vuelta tan larga y quedar impactados con la tramitología o permisología centralista que atenta contra el inicio de proyectos”, subrayó Santana.

Con el ingreso de la Ley de Presupuestos se abre una tramitación que se extenderá entre octubre y noviembre. Por lo mismo, desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras ya están en conversaciones con otros actores, como la Federación Nacional de Trabajadores de los Gobiernos Regionales y con la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, así como alcaldes y parlamentarios. “Vamos a defender el presupuesto y haremos lo que corresponda precisamente para que se mantenga y no se lesione la integridad y el beneficio de las personas que viven en regiones”, advirtió Mundaca.