Curador y escritor francés Nicolas Bourriaud inaugurará Encuentro RACO

El martes 27 de octubre, a las 16:00 horas, el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales recibirá a Nicolas Bourriaud, una de las voces más influyentes del arte contemporáneo de las últimas décadas.

Será su primera visita a Chile. En su conferencia, Bourriaud reflexionará desde el arte contemporáneo sobre cómo la tecnología, los vínculos sociales y nuestra relación con otras formas de vida transforman lo que significa ser humanos.

La jornada abre el 2° Encuentro RACO: Arte y Comunidades para la Innovación y Diálogo Socio-Cultural, organizado por el colectivo RACO conformado por las artistas Cecilia Coddou y Fernanda Radetich, y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El encuentro se realiza en colaboración con la Dirección General de Estudios Generales, Archivos y Cultura de la UDP, el Centro Cultural La Moneda y el Centro Cultural de España. En la misma jornada también expondrá Denise Elphick, directora ejecutiva del Museo Violeta Parra.

Trayectoria

Bourriaud es curador, historiador y crítico de arte. Es autor de Estética relacional (1998), un libro clave para entender el giro del arte hacia la participación, la experiencia y los vínculos humanos. Después vinieron Postproducción (2002), Radicante (2009) y La exforma, sobre las fronteras entre lo que una sociedad incluye y lo que descarta.

En su libro más reciente, Inclusiones. Estética del capitaloceno (2020), propone una estética que incluya a los no humanos y reflexiona sobre el lugar del arte en medio de la crisis ecológica, ideas que conectan con lo que abordará en su conferencia.

Cofundó y codirigió el Palais de Tokyo de París entre 1999 y 2006, y fue curador Gulbenkian de arte contemporáneo en la Tate Britain de Londres. Fundó el Montpellier Contemporain (MoCo). Curó la Trienal de la Tate 2009, la Bienal de Taipei 2014, dedicada al arte en el antropoceno, y la Bienal de Estambul 2019. En 2022 creó Radicants, una cooperativa curatorial internacional, y en 2024 fue director artístico de la 15ª Bienal de Gwangju, en Corea del Sur.

Un encuentro sobre arte, comunidades y territorio

El Encuentro RACO es una plataforma de reflexión y colaboración sobre las prácticas artísticas que trabajan con comunidades y territorios. Su primera edición se realizó en 2025 en el Centro Cultural CEINA. En 2026 crece a cuatro días y tres sedes: la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP, el Centro Cultural La Moneda y el Centro Cultural de España.

Participan 12 artistas y colectivos: Laura Torres, Leonardo Portus, Javiera Canales, Francisca Jara, Archivo Abierto, Las Honorarias, Estudio Repisa, Kütral Vargas Huaiquimilla, Viviana Silva Flores, Abril Carreño, María José Guerrero y Paola Leiva.

A ellos se suman curadores, académicos y encargados municipales de seis comunas: Monte Patria, La Reina, San Vicente de Tagua Tagua, Quemchi, Cerrillos y Renca.

El miércoles 28 y el jueves 29 habrá visionados de portafolios en el Centro Cultural La Moneda, a cargo de la curadora Nathalie Goffard. Bourriaud revisará además tres portafolios seleccionados. El viernes 30, el Centro Cultural de España acogerá un workshop de codiseño en el que artistas y representantes municipales trabajarán juntos en propuestas para problemas concretos de cada territorio.

RACO es un colectivo formado por las artistas visuales y mediadoras culturales Fernanda Radetich y Cecilia Coddou. Desarrollan proyectos artísticos y de investigación desde las prácticas colaborativas y las metodologías participativas, en contextos urbanos, rurales, institucionales y comunitarios.

Datos

Conferencia Nicolas Bourriaud y Denise Elphick – 2° Encuentro RACO

📅 Martes 27 de octubre de 2026

🕓 16:00 a 18:30 horas (incluye espacio de preguntas)

📍 Auditorio Biblioteca Nicanor Parra UDP, piso -1. Vergara 324, Santiago (Metro Los Héroes o Toesca)

🎟 Gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Se puede inscribir de forma individual o como curso o grupo.

🔗 Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZkBCsUCb8kfJUp8MFwxacA4gLAve-05TkhhxbAyPqc85spg/viewform

✉️ Consultas: racoplataforma@gmail.com

Organiza: RACO

Financia: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Colaboran: Dirección General de Estudios Generales, Archivos y Cultura UDP · Centro Cultural La Moneda · Centro Cultural de España