Triunfo de Lula para un cuarto mandato desploma mercados brasileños: bancos caen casi 30%

Los mercados financieros brasileños comenzaron este lunes con fuertes caídas en las operaciones previas a la apertura, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), derrotara al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en la segunda vuelta presidencial del domingo, asegurándose un inédito cuarto mandato.

La reacción de los inversionistas se concentró especialmente en los bancos brasileños que cotizan en Estados Unidos, cuyos ADR —certificados que permiten negociar acciones extranjeras en ese mercado— registraron pérdidas superiores al 25%.

Entre las principales caídas destacaron Bradesco, cuyos papeles retrocedían 29,98%, e Itaú, con una disminución de 27,61%. Petrobras también experimentaba un fuerte descenso de 23,05%, mientras que Embraer y Vale registraban pérdidas más moderadas, de 3,57% y 3,63%, respectivamente.

El comportamiento contrasta con la reacción de los mercados tras la primera vuelta presidencial, cuando las principales acciones brasileñas habían registrado alzas superiores al 10% ante el estrecho triunfo obtenido por Bolsonaro en esa instancia.

Las señales de deterioro comenzaron a manifestarse durante la noche del domingo en el mercado de futuros, a medida que aumentaban las expectativas de una victoria de Lula.

Cerca de las 6:40 horas de este lunes, el contrato futuro del real con vencimiento en noviembre retrocedía aproximadamente un 10%, mientras que el EWZ, fondo cotizado que replica el comportamiento de las acciones brasileñas en Estados Unidos, registraba una caída de 26%.

Según analistas consultados por Folha de São Paulo, las pérdidas podrían trasladarse al mercado contado, con una fuerte presión alcista sobre el dólar y las tasas de interés futuras, junto con un retroceso del Ibovespa, principal índice bursátil de Brasil.

La magnitud de las caídas también abrió la posibilidad de que se active un *circuit breaker*, mecanismo que suspende las operaciones durante 30 minutos cuando el Ibovespa registra una pérdida superior al 10%.

La última vez que se utilizó esta herramienta fue en marzo de 2020, durante las turbulencias financieras provocadas por la pandemia de COVID-19.

“El primer impacto debería ser un regreso de las tasas de interés a los niveles previos al resultado de la primera vuelta. También es posible esperar un alza del dólar y la devolución de parte de las ganancias de la bolsa. No por creer que Brasil va a enfrentar un proceso recesivo, es muy temprano para hablar de eso, sino por la perspectiva de continuidad de los déficits y del gasto elevado, además de la dificultad de gobernabilidad”, explicó Luiz Ferreira, director para las Américas del banco suizo EFG, a Folha de São Paulo.

El impacto de la elección brasileña también comenzó a extenderse hacia otros mercados internacionales, particularmente aquellos con empresas que mantienen una importante exposición a la economía del país sudamericano.

En España, el Ibex de la Bolsa de Madrid retrocedía 0,45%, afectado por el desempeño de compañías con operaciones relevantes en Brasil.

Entre ellas figuraban Banco Santander, con una caída de 4,59%, y Telefónica, cuyos títulos descendían 7,52%. Mapfre también se encontraba entre las empresas observadas por su exposición al mercado brasileño.

“El mercado había anticipado un giro hacia políticas más favorables a la inversión privada y una mayor contención del gasto. Ahora tendrá que recalibrar sus expectativas sobre déficit, deuda y tipos de interés”, explicó el analista Manuel Pinto al diario económico CincoDías.

Uno de los factores que preocupa a los inversionistas es la depreciación del real, debido a que una moneda brasileña más débil reduce el valor en euros de los beneficios obtenidos por empresas españolas en Brasil, incluso si sus resultados en moneda local se mantienen sin variaciones.

En São Paulo, operadores consultados por Bloomberg anticiparon una intensa presión vendedora que podría obligar a activar los mecanismos automáticos de suspensión de las operaciones bursátiles.

En paralelo, Société Générale proyectó que los rendimientos de la deuda brasileña podrían aumentar entre 150 y 250 puntos básicos, reflejando un ajuste en las expectativas de los inversionistas respecto de la política fiscal y monetaria del país.