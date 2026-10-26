Morosidad en contribuciones supera niveles de pandemia: más de la mitad registra atrasos

La morosidad en el pago de contribuciones de bienes raíces alcanzó niveles superiores a los registrados durante la pandemia del Covid-19, en medio de un escenario económico marcado por el debilitamiento del consumo, la inversión y el aumento del desempleo. A junio de este año, más de la mitad de las propiedades registraba atrasos en el cumplimiento de este impuesto, mientras que la deuda acumulada se aproximaba a los US$ 480 millones.

Así lo revelan cifras de la Tesorería General de la República (TGR), obtenidas por Diario Financiero, que muestran un incremento sostenido de los distintos indicadores de incumplimiento del impuesto territorial, un gravamen de beneficio municipal que se paga en cuatro cuotas anuales, correspondientes a abril, junio, septiembre y noviembre.

Según los antecedentes, al cierre del primer semestre la Tesorería había cursado 8,5 millones de cargos para el pago de contribuciones, de los cuales 3,3 millones se encontraban morosos. Esto representa un 39,3% del total, proporción que supera incluso la registrada en 2021, durante la emergencia sanitaria.

La situación es todavía más pronunciada al considerar la cantidad de propiedades con obligaciones pendientes. A junio, 1,9 millones de bienes raíces registraban atrasos, equivalentes al 50,5% del total.

En términos monetarios, las contribuciones adeudadas alcanzaban aproximadamente US$ 480 millones, correspondientes al 28,7% del monto girado por el organismo recaudador. Se trata de una proporción que no se había observado durante los últimos seis años.

El incremento de la morosidad contrasta con la capacidad recaudatoria que mantiene este impuesto. Durante el primer semestre, la Tesorería recolectó US$ 1.156 millones por concepto de contribuciones, lo que representa un aumento de 6,5% respecto del mismo período del año anterior.

Las comunas del sector oriente de Santiago continúan concentrando los mayores montos recaudados. Las Condes encabeza la lista con US$ 118,4 millones, seguida por Vitacura (US$ 52,5 millones), Lo Barnechea (US$ 52 millones), Providencia (US$ 45,2 millones) y Santiago (US$ 36,3 millones).

Entre las diez comunas con mayor recaudación también figuran Pudahuel, Viña del Mar, Colina, Ñuñoa y Antofagasta.