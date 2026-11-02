Homenaje a Patricio Guzmán en la Sala de Cine de la Casa de la Cultura de Ñuñoa

Un documental del recientemente fallecido cineasta Patricio Guzmán (1941-2026) será exhibido este martes a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Ñuñoa (Irarrázaval 4055, Metro Villa Frei) en un homenaje al artista, que incluirá un conversatorio con su productora Alexandra Galvis.

Se trata de “El botón de nácar”, un documental que explora la memoria histórica, la tierra y las tragedias históricas chilenas a través del agua como elemento conductor. Su título hace alusión a Jimmy Button, originario yagán que aceptó viajar a Inglaterra a cambio de un botón de nácar, y quién después de volver a su lugar de origen, nunca volvió a ser el mismo.

Es una de sus obras más reconocidas dentro de su trabajo cinematográfico. El botón de nácar es la segunda entrega de la “trilogía de la memoria”, antecedida por Nostalgia de la luz (2010), y finalizada con La cordillera de los sueños (2019).

Tras la función habrá un conversatorio con Alexandra Galvis, quien es periodista, productora ejecutiva, cofundadora y directora de Market Chile, sello perteneciente a BF Distribution.

En la obra de Guzmán, ha participado en producciones como La cordillera de los sueños (2019) y Mi país imaginario (2022). Allí, Galvis conversará sobre cómo fue trabajar con el realizador, además de contestar algunas preguntas del público.

La proyección es con entrada liberada y sin necesidad de inscripción.