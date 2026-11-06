Advierten que decisión del Comité de Ministros pone en riesgo el Santuario Humedal Río Maipo

La Fundación Cosmos, organización mandatada por el Estado para administrar y conservar el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, alertó que una decisión del Comité de Ministros para expandir el puerto de San Antonio, de fines de octubre, pone en riesgo el lugar.

“Tras el fallo persisten deficiencias relevantes en la evaluación de los impactos del proyecto Puerto Exterior sobre el Santuario Humedal Río Maipo y su área de influencia”, alertó la Fundación.

Añadió que si bien reconoce la importancia del desarrollo portuario para Chile, la aprobación ambiental de este proyecto no significa que los riesgos hayan desaparecido ni garantiza por sí sola la protección de un ecosistema que el propio Estado decidió conservar.

Según un comunicado, la extensa tramitación ambiental del proyecto da cuenta de la complejidad de los cuestionamientos planteados. El propio titular solicitó sucesivas suspensiones para responder observaciones técnicas y ciudadanas y, pese al tiempo adicional destinado a abordar estas materias, persisten aspectos que, a juicio de Fundación Cosmos, respaldado por estudios y especialistas, no fueron adecuadamente resueltos.

Según la Fundación, entre los principales riesgos está la modificación de la dinámica de sedimentos por la construcción del rompeolas, con posibles efectos sobre la desembocadura del río Maipo, sus hábitats y las especies que dependen de ellos.

También preocupa la eventual afectación de la conectividad ecológica entre el Santuario, el Humedal Urbano de las Lagunas de Llolleo y el Estero El Sauce, un sistema de humedales de alto valor para las aves residentes y migratorias.

En el sistema de la desembocadura del río Maipo se han registrado más de 190 especies de aves, lo que la convierte en el segundo sitio con mayor diversidad de avifauna del país.

“Estos cuestionamientos tienen consecuencias concretas. Durante la evaluación, determinados impactos fueron calificados como no significativos, pese a los antecedentes técnicos presentados, lo que limita la definición de medidas de mitigación, reparación o compensación proporcionales a sus efectos. Monitorear los cambios de un ecosistema no reemplaza la necesidad de contar con medidas adecuadas para protegerlo”, indicó.

Según la Fundación, la alteración de las funciones ecosistémicas del Humedal Río Maipo tiene consecuencias que trascienden su entorno inmediato, comprometiendo el equilibrio socioecológico y la capacidad de este ecosistema para actuar como barrera natural frente a los efectos del cambio climático en las comunidades de Santo Domingo y San Antonio.

Finalmente, la Fundación Cosmos analizará los fundamentos de la resolución del Comité de Ministros para determinar las acciones que correspondan y mantendrá una posición activa en la conservación del Santuario, con rigor técnico y respeto por la institucionalidad, exigiendo un seguimiento ambiental riguroso, información pública y el cumplimiento efectivo de los compromisos del proyecto.

“La protección de la biodiversidad, de las funciones ecológicas y, por consiguiente, de las comunidades asociadas al ecosistema de la desembocadura del río Maipo seguirá siendo una prioridad de largo plazo”, concluyó.