Fernando Wilson tras derrota de Trump en midterms: “Alguien va a tener que pagar el precio” en MAGA

Las elecciones de medio término en Estados Unidos marcarían el comienzo del declive político de Donald Trump y del movimiento MAGA, según el doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, quien anticipó una pérdida progresiva de poder del mandatario y un reordenamiento dentro del Partido Republicano tras los resultados electorales.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el historiador analizó las consecuencias de la derrota republicana y sostuvo que el resultado representa un punto de inflexión para el trumpismo, especialmente porque el Presidente estadounidense ya no tiene posibilidades de optar a una nueva reelección.

Consultado sobre si las elecciones representan el comienzo del fin del trumpismo, Wilson respondió: “Sí, definitivamente”.

El académico explicó que los presidentes estadounidenses que enfrentan la última parte de su segundo mandato comienzan a perder influencia política, debido a que sus aliados y adversarios anticipan el término de su administración.

“Es una persona que ya comenzó a entregar, que comenzó a salir del poder, que comenzó a entregar su autoridad”, señaló.

Según Wilson, este proceso implica que Trump entrará progresivamente en una etapa de debilitamiento político durante los dos años que le restan en la Casa Blanca.

Sin embargo, el historiador sostuvo que el retroceso no se limita al mandatario, sino que también afecta directamente al movimiento MAGA (Make America Great Again), que ha constituido una de las principales bases ideológicas de su liderazgo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Partido Republicano retome posiciones más moderadas, Wilson afirmó que la pérdida de influencia del sector más cercano a Trump ya comenzó.

“O sea, eso ya ocurrió de facto. Prácticamente todos los candidatos MAGA perdieron”, aseguró, mencionando particularmente los resultados electorales en Texas.

A su juicio, las derrotas tendrán consecuencias en las disputas internas del republicanismo, donde distintos sectores deberán evaluar el costo político de mantener su alineamiento con el mandatario. “Están perdiendo también su influencia interna. Es decir, alguien va a tener que pagar el precio de esta derrota brutal”, advirtió.

Wilson anticipó que los resultados obligarán a revisar el peso político de MAGA dentro del partido, aunque aclaró que ello no significa la desaparición de las corrientes ultraconservadoras estadounidenses.

“Está ya, digamos, ya está escrito en la pared que MAGA va a tener un retroceso. Ahora, ¿eso significa que los sectores ultraconservadores van a desaparecer? No, definitivamente”, sostuvo.

El académico también abordó la relación entre Trump y el movimiento que lo respalda, planteando que su cohesión depende principalmente del liderazgo personal del Presidente.

En ese sentido, afirmó que fue el propio Trump quien incorporó a MAGA como una base ideológica para fortalecer su proyecto político, y no el movimiento el que originalmente construyó su liderazgo. “Trump impulsó al MAGA básicamente porque necesitaba respaldo ideológico”, explicó.

Finalmente, Wilson cuestionó la capacidad del movimiento para mantener su influencia sin la figura del actual mandatario estadounidense.

“En términos prácticos, en ese sentido fue Trump el que recogió a los MAGA para darle columna vertebral ideológica, pero no fue al revés, en ese sentido MAGA sin Trump no funciona”, concluyó.