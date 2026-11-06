Experto del PNUD atribuye aumento del miedo al delito en Chile a amplificación de crímenes violentos

El aumento del miedo al delito en Chile no responde únicamente a la frecuencia de los hechos delictuales, sino también al impacto que generan los crímenes violentos y a su rápida difusión a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Así lo explicó Eduardo Candia, investigador senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coautor del estudio El miedo al delito en Chile.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el especialista abordó los resultados de la investigación, que reveló un incremento sostenido en la percepción de inseguridad de la población, incluso cuando algunos de los delitos más frecuentes han disminuido durante la última década.

Según el estudio, el 53% de los consultados consideró probable ser víctima de un delito en 2025, frente al 42% registrado en 2021. Se trata de un aumento de 11 puntos porcentuales en cuatro años.

Además, el 73% de los encuestados experimenta miedo al delito con una intensidad considerable y el 62% evita salir de noche. Solo el 39% declara sentirse seguro caminando solo durante la noche, una cifra considerablemente inferior al promedio mundial de 73%.

Candia explicó que una de las razones detrás de esta percepción es el impacto que generan los delitos de mayor violencia, aunque su ocurrencia siga siendo relativamente baja.

“Hay crímenes violentos que se han hecho un poco más comunes, sin embargo siguen siendo de baja prevalencia, pero que tienen un efecto simbólico muy fuerte sobre la percepción de riesgo”, sostuvo.

El investigador contrastó esta situación con la evolución de delitos más frecuentes, como el hurto, que no se encuentra en su máximo histórico.

“El delito más común, por ejemplo el hurto, que es lo más prevalente, en realidad no está en su peak histórico, más bien ha bajado en los últimos 10 años”, señaló.

A juicio del especialista, la percepción de inseguridad también depende de las consecuencias que las personas asocian a determinados hechos delictuales, más allá de la probabilidad estadística de sufrirlos.

“Nuestra investigación cualitativa muestra que el miedo que experimentamos también tiene que ver, no necesariamente con la probabilidad de un evento, sino con lo que está en juego”, explicó.

En ese sentido, destacó que los delitos que amenazan directamente la integridad física tienen un impacto especialmente profundo.

“Cuando está en juego la vida, el miedo se hace muy intenso, aunque el evento que amenace la vida sea inusual”, afirmó.

El investigador también identificó a las mujeres y los adultos mayores como los grupos que expresan mayores niveles de temor frente a la delincuencia.

Otro elemento relevante, según Candia, es la alta conectividad tecnológica de Chile, que facilita la circulación inmediata de información e imágenes sobre hechos violentos.

El especialista planteó que las redes sociales y los medios de comunicación pueden transformar un delito ocurrido en un lugar específico en una experiencia conocida simultáneamente por una gran cantidad de personas, aumentando su impacto en la percepción colectiva de inseguridad.

“Un evento de crimen violento tiene más posibilidades en Chile de convertirse en una experiencia ampliamente extendida e instantáneamente”, sostuvo.

Esta característica diferencia al país de otras sociedades con menores niveles de conectividad y contribuye a explicar por qué determinados delitos, pese a su baja prevalencia, pueden generar una preocupación extendida.

De acuerdo con el análisis del investigador, el fenómeno combina así la mayor visibilidad de los crímenes violentos, la gravedad de sus posibles consecuencias y la capacidad de las plataformas digitales para multiplicar su alcance, factores que ayudan a comprender el crecimiento del miedo al delito en Chile.