Martín Kohan reflexionó sobre literatura, obediencia y poder en Puerto de Ideas

El escritor argentino Martín Kohan estuvo la mañana de este sábado en Puerto de Ideas Valparaíso. El encuentro se realizó en el Museo del Inmigrante, cuya sala estuvo a su capacidad máxima, con un público que siguió atentamente las reflexiones del autor.

Kohan es autor de una extensa producción narrativa y ensayística. Entre sus ensayos más recientes se encuentran ¡Argentinos, a las cosas! (Seix Barral, 2025) y Lo que entiendo por Borges (Godot, 2026). Su última novela publicada es La separación (Anagrama, 2026), mientras que su más reciente libro de cuentos es Desvelos de verano (Banda Propia, 2023).

Durante la conversación, el escritor abordó la importancia de la forma en la construcción de una obra literaria y defendió que el contenido no puede separarse de la manera en que se expresa.

Para explicarlo, planteó que una misma frase puede adquirir sentidos diferentes dependiendo de cómo se pronuncie: “El contenido es idéntico, la forma es distinta”, señaló, para luego insistir en que “la forma constituye el contenido”.

En ese momento, Kohan aprovechó la reflexión para lanzar una ironía sobre el presidente argentino, Javier Milei. “El presidente argentino no lo puede entender”, comentó entre risas, provocando la reacción del público.

No fue la única referencia al mandatario durante la charla. Al hablar de los pactos de lectura y de cómo estos requieren la participación de ambas partes, el escritor volvió a aludir a Milei con humor: “Es el único que cree que los pactos los hace uno solo con uno solo y le llama pacto”.

Las referencias al presidente argentino se incorporaron a una conversación que tuvo como eje central la relación entre literatura y política, especialmente a partir de las formas en que el poder se instala en la vida cotidiana y en las conductas de las personas.

Profesor de Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires y de Narrativa Argentina en la Universidad Nacional de las Artes, Kohan cuenta con una extensa obra narrativa y ensayística y es considerado una de las voces destacadas de la literatura argentina contemporánea.

Sobre sus personajes, explicó que le interesa especialmente la figura del obediente, aquel que no solo cumple una orden, sino que llega a desear hacer aquello que se le exige.

“El obediente no es aquel a quien hay que hacerle hacer lo que uno quiere, es el que desea hacerlo”, afirmó. Desde esa perspectiva, planteó que las formas más profundas de dominación aparecen cuando el poder ya no necesita recurrir a la fuerza, porque consigue que quien está subordinado incorpore como propio el deseo de obedecer.