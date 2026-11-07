Velorio de cineasta Sebastián Lelio será en la Cineteca Nacional
Este sábado será entre 16:30 y 19:30 horas, y el domingo de 10:00 a 19:30 horas. El velorio será abierto al público determinado por el aforo del lugar, señaló la información.
El velorio del cineasta Sebastián Lelio, fallecido este viernes, será realizado este sábado y domingo en la Cineteca Nacional, según informó su familia.
Este sábado será entre 16:30 y 19:30 horas, y el domingo de 10:00 a 19:30 horas. El velorio será abierto al público determinado por el aforo del lugar, señaló la información.
“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y afecto que hemos recibido en este momento tan difícil”, concluyó la declaración.
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