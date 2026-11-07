Publicidad
Velorio de cineasta Sebastián Lelio será en la Cineteca Nacional CULTURA Crédito: Archivo

Velorio de cineasta Sebastián Lelio será en la Cineteca Nacional

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura
Google El Mostrador en Google

Este sábado será entre 16:30 y 19:30 horas, y el domingo de 10:00 a 19:30 horas. El velorio será abierto al público determinado por el aforo del lugar, señaló la información.

El velorio del cineasta Sebastián Lelio, fallecido este viernes, será realizado este sábado y domingo en la Cineteca Nacional, según informó su familia.

Este sábado será entre 16:30 y 19:30 horas, y el domingo de 10:00 a 19:30 horas. El velorio será abierto al público determinado por el aforo del lugar, señaló la información.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y afecto que hemos recibido en este momento tan difícil”, concluyó la declaración.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Amalia Kassai (@amaliakassai)

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad