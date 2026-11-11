Preocupación por cuadro de Matta mientras inauguran Circuito Patrimonial dedicado al artista

Preocupación existe por el estado de un cuadro del arquitecto y pintor Roberto Matta (1911-2002), que se vio afectado por un incendio en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago en septiembre pasado.

La inquietud resurgió en medio de una serie de inauguraciones de esta semana vinculadas con la obra del artista, en el marco del Circuito Matta Patrimonial.

Una de ellas será este miércoles en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Este mismo día se realizará la inauguración oficial de la 5ª edición del Circuito, con una charla en la Cineteca Nacional.

Además se inaugurarán sendas muestras en el Parque Cultural Valparaíso (“Memorias de guerra”, que inicia el jueves) y el Palacio Pereira (“La línea del duelo”, que parte este viernes), curadas por Justo Pastor Mellado.

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Caso USACH

El caso de la USACH involucra el cuadro “Vivir enfrentando las flechas”, de 1961, un óleo sobre tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, protegido por un vidrio. Fue donado en 1961 a la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE).

El miércoles 2 de septiembre hubo un amago de incendio en la Casa Central de la USACH. Al ser consultada por El Mostrador por el tema, la casa de estudio indicó que “el estado de la obra está siendo evaluado por especialistas, quienes se encuentran realizando los análisis técnicos correspondientes”.

“Una vez que contemos con antecedentes concluyentes respecto de su condición, podremos entregar información oficial al respecto”, señalaron desde la entidad.



Historia del cuadro

Como curador de la obra de Matta, Justo Pastor Mellado conoce bien la historia del cuadro en cuestión.

“En 1960, la Universidad Técnica del Estado está construyendo su edificio principal. El proyecto es de gran envergadura y está a cargo de una gran oficina de arquitectura, formada por Carlos Bresciani, Hector Valdes, Fernando Castillo y Carlos García Huidobro”, relata.

“Este último viajó a Paris en esa fecha y se encontró con Matta, porque se habían conocido siendo estudiantes de arquitectura. En el curso de sus conversaciones, Matta le manifiesta su deseo de donar una obra a Chile. García Huidobro le cuenta que están haciendo este proyecto en la Universidad Técnica. Matta se embala, justamente, porque es una universidad técnica, y pide que le paguen el pasaje y los materiales para una pintura de dos por siete metros, pensada para un lugar preciso, en el mismo proyecto de arquitectura”.

Agrega que Matta viaja a Chile y se queda seis meses, aunque en algunas fuentes se menciona que solo fueron y tres meses.

“El hecho es que la hizo, al parecer, en el MNBA, porque había espacio. Luego, le pidieron a Giulio di Girolamo, que había sido restaurador en el Museo Vaticano, que junto a su hijo Claudio, montaran la tela en un bastidor especial y se encargaran de montarla en la sala de juntas. Un dato digno de ser relevado al respecto es que los montajistas, al saber que Matta donaba la obra a la universidad, decidieron renunciar a cobrar honorarios por ese trabajo. En un video que circula en Youtube el propio Claudio hace el relato de las circunstancias en que trabajaron”, relata.

El rector de la UTE era en ese momento Horacio Aravena, químico, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales, habiendo sido elegido en 1959. Estuvo en el cargo hasta 1968. Le cupo terminar la construcción del edificio donde se instaló el mural de Matta, en 1961.

El cuadro como parte de la obra de Matta

Al ser consultado sobre cómo se inscribe esta pintura en la obra de Matta, Pastor Mellado explica que algunos estudiosos señalan que en los años 60 Matta realiza lo que llaman “surrealismo espacial”, para separarlo del surrealismo del tipo que practica Salvador Dalí, y también, de la obra que el propio Matta realiza en el periodo en que se instala en Paris, después de 1948. Antes, estaba en Nueva York, ciudad a la que había llegado a fines de 1939.

“Esta pintura de los años sesenta se la asocia a un ambiente narrativo abstracto, pero poblado de referencias que aluden a conocimientos que Matta habría adquirido de física cuántica. Pero es una época más compleja, en que manifiesta un compromiso político en favor del Movimiento para la Paz y en apoyo a las luchas anticoloniales”, explica el curador.

“Será el caso de una importante obra sobre la guerra de independencia de Argelia. En 1961 están ocurriendo graves situaciones en Argelia y De Gaulle ha entablado conversaciones con el Frente de Liberación Nacional, que conducirá a la firma de los Acuerdos de Evian que pondrán fina la guerra en marzo de 1962. Este es el ambiente en que Matta hace esta pintura, en el marco de su posición anticolonial.

Para Pastor Mellado es por eso el título que tiene: “Vivir enfrentando las flechas”.

“Desde ya se puede interpretar como una posición, por lo demás, antiimperialista, puesto que declara que Chile debe enfrentar las amenazas del imperialismo americano, como todos los pueblos de América Latina. Matta está en esa posición de apoyo a las luchas emancipatorias, desde su compromiso con la Republica Española, desde 1936. Hay que recordar que participa en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de Paris de 1937, que es el que alberga el ‘Guernica’ de Picasso”, recuerda.

“A partir de su compromiso con la causa argelina, Matta comienza a desarrollar un fuerte vínculo con la Dirección de la Revolución Cubana. Este es el ambiente en que tiene lugar la realización de esta pintura”.

Importancia de la obra

Para Pastor Mellado “la importancia de culto de la obra es fundamental en la medida que forma parte de la historia de la propia universidad”.

“La pintura fue desmontada por las nuevas autoridades en 1973 y remontada en el Planetario, gracias a la iniciativa de funcionarios que, en el fondo, la salvaron. Y ahí estuvo hasta 1990, en que la rectoría resolvió reubicarla en su lugar original”, rememora.

“Hoy día ha sido desmontada para ser restaurada. En el fondo, más bien, limpiada, después del amago de incendio. Si bien no experimentó daño visible, es probable que haya sido afectada por el humo y materiales toxicos que ardieron en dicho amago”, señala el curador.

“Es un cuadro patrimonial, intransable en el mercado”, remarca.

“En cuanto a su importancia, es lógico que es un acontecimiento del que la universidad debe estar orgullosa. Es una de las grandes obras de Matta en edificaciones significativas: La UTE (USACH), el MNBA y La Moneda. Es decir, en Santiago, en lugares públicos, hay muy buenas obras de Matta”.

Agrega que también se pueden encontrar pinturas significativas en la colección Giaconi/Santa Cruz y la colección Inda. En cuanto a grabados, la mayor cantidad de obras gráficas (grabados y dibujos) está en manos de Christián Jander (Fundación Tarquinia).

Muestra inspirada en Matta

Este miércoles se conmemora nuevamente el natalicio del autor. En ese marco será inaugurada este miércoles una exposición inspirada en el trabajo de Matta en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Se trata de “Los Cosmos de Matta”, una muestra que conmemora los 115 años del natalicio del artista chileno y que reúne trabajos creativos de diversos formatos realizados por niñas, niños y jóvenes de las comunas de San Joaquín, Arica, Vallenar, La Ligua, La Serena y Pichidegua, en el marco de un proyecto colaborativo desarrollado durante 2026 junto a los Centros de Creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A partir del cruce entre arte y ciencia, esta iniciativa buscó promover la curiosidad, la investigación y la creación como herramientas para imaginar futuros posibles y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de 80 niñas, niños y jóvenes. Con el apoyo de facilitadoras y facilitadores, y mediante el uso de materiales diseñados especialmente para la experimentación, las y los participantes crearon sus propias obras.

La exhibición en el Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del MNBA dialogará además con la muestra “Roberto Matta. Abrir la mirada” que, como parte de la exposición permanente de la Colección MNBA, reúne ocho pinturas fundamentales de uno de los creadores más influyentes del siglo XX, pertenecientes al acervo institucional.

“Los Cosmos de Matta” es parte de la 5° edición del Circuito Matta Patrimonial.

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Este mismo día se realizará la inauguración oficial de la 5ª edición del Circuito Matta Patrimonial, iniciativa que conmemora el natalicio de Roberto Matta y celebra su legado artístico.

En la ocasión, Inés Ortega-Márquez ofrecerá una charla magistral titulada “El universo de Roberto Matta: una lectura desde la exposición Matta, Centenario 11.11.11”, seguida de la visita a la exhibicion de la obra “Etre Cible”, creada en 1960 por Roberto Matta, en Galería del Patrimonio del CCLM.

La actividad se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Cineteca Nacional ubicada en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago).

Antecedentes

El Circuito Matta Patrimonial nació el año 2022 con la intención de reunir y activar el legado Roberto Matta, Premio Nacional de Arte 1990, que hasta ese momento estaba disperso en museos, universidades, instituciones y espacios públicos.

Cinco ediciones después, y cuando se conmemoran 115 años del natalicio del artista nacional, la iniciativa que comenzó como un recorrido por cuatro hitos de Santiago hoy, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, suma 18 instituciones participantes y adquiere una dimensión internacional, incorporando por primera vez programación en dos ciudades de Chile y en Argentina.

A partir de este miércoles, Santiago, Valparaíso y Buenos Aires albergarán un calendario que incluye exposiciones, conversatorios y actividades que ponen en valor, difunden y resguardan la memoria de Roberto Matta como un archivo patrimonial vivo y acercándolo a todas las personas.

“Roberto Matta es uno de los artistas chilenos más relevantes del siglo XX y una figura fundamental en la historia del arte contemporáneo a nivel internacional. Queremos que esta conmemoración sea una oportunidad para acercar la creación artística y pensamiento humanista del artista a nuevos públicos, mediante una programación abierta y gratuita que promueva el acceso a la cultura, la participación ciudadana y el encuentro en torno al arte”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

“Difundir a Matta significa reconocerlo, cuidarlo y estudiarlo, pero también mantener activa su capacidad para hacernos pensar, imaginar y transformar el mundo. Su legado no consiste únicamente en las obras que dejó, sino en la libertad de mirar de otra manera y en la convicción de que el arte puede ampliar nuestra conciencia y abrir posibilidades para el futuro”, agrega Inés Ortega-Márquez, curadora e investigadora de Arte Contemporáneo, fundadora y curadora-coordinadora del Circuito Matta Patrimonial.

La programación

Todo comienza el 11 de noviembre -día del nacimiento de Roberto Matta- con la inauguración del Circuito en el Centro Cultural La Moneda, de la mano de la muestra “El univeros de Matta: Etre cible Casa Italia, Barcelona, Londres, España”. También abre sus puertas la exposición del proyecto “Los cosmos de Matta” en el Museo Nacional de Bellas Artes, con creaciones de niños y jóvenes de los Centros de Creación CECREA. El mismo espacio suma visitas a “Abrir la mirada”, que como parte de la exhibición permanente, reúne ocho pinturas fundamentales de uno de los creadores más influyentes del siglo XX.

El jueves 12 de noviembre se inaugurará en el Parque Cultural de Valparaíso la muestra “Matta: Memorias de Guerra”, con más de 250 piezas de Roberto Matta, de la Colección Fundación Tarquinia en colaboración con el PCdV. Al día siguiente (viernes 13) se inaugura en el Palacio Pereira la exposición “Roberto Matta: la línea del duelo”, que reúne una selección de más de 60 piezas del artista, compuesta de grabados, objetos y libros pertenecientes a la colección de la Fundación Tarquinia.

Ese día cierra además Verbo América. Encuentro latinoamericano de curatoría, instituciones y arte contemporáneo; una instancia de reflexión e intercambio que reunirá a artistas, curadores, investigadores, arquitectos y directores de instituciones culturales de América Latina.

Este mes, el Circuito Matta sale por primera vez de Chile con la exhibición de “El ojo de un surrealista”, Jane Crawford en el Centro Cultural Matta de Buenos Aires; la obra “Los desastres del misticismo” en la colección permanente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y visitas a la obra “L’Excepteur” en el Palacio San Martín, mediante inscripción por la Cancillería Argentina.

Detalles de la programación y calendario disponible en la plataforma Chile Cultura (https://chilecultura.gob.cl/circuitomatta/).