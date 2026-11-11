Un modelo que nadie se atreve a tocar

Desde el retorno a la democracia, el modelo que ordenó al país descansó en dos soportes: una economía que crecía y una sociedad que confiaba en que ese crecimiento terminaría por alcanzarla. En esa confianza iban dos exigencias de justicia, recibir una parte de lo que se produce y ser tratado como un igual. La fortaleza del modelo estuvo en que cada soporte cubría las fallas del otro y por eso el país pudo atravesar malos ciclos económicos y crisis de legitimidad sin que el orden se quebrara. La fórmula descansaba en un supuesto que nadie revisó, que ambos soportes no fallarían a la vez.

La economía cedió primero. En septiembre el Banco Central rebajó su proyección de crecimiento a menos de 1%, dentro de una tendencia de largo plazo a la baja, con una productividad casi inmóvil y un déficit estructural de 3,6% del PIB en 2025, que deja poco espacio para gastar más. El crecimiento que financiaba la movilidad social y absorbía lo que el mercado no resolvía terminó faltando a la cita.

Tampoco la sociedad, que antes aguantaba a la espera de que la economía se recuperara, tiene ya paciencia de reserva para prestarle. Según las últimas mediciones, a la mayoría que ve al país estancado se suma otro 26% que lo ve en retroceso, y 57% pone la delincuencia como el principal problema. El estudio Scanner Social mostró que 25% no tiene una preferencia clara entre la democracia y otras formas de gobierno, que 17% admite que un gobierno autoritario podría ser preferible y que 78% siente que el Congreso lo representa poco o nada.

Parte de ese desgaste es herencia histórica. Durante años, el modelo exhibió un progreso evidente en casi todos sus indicadores y, aun así, siguió apoyándose en sueldos bajos, con muchos hogares que llegan a fin de mes solo gracias al crédito, un salvador que muchas veces termina convertido en verdugo, con tasas que castigan a quienes más lo necesitan. Un modelo que obtiene sus ganancias a costa de la calidad de vida de quienes trabajan consigue apenas una adhesión condicional, que dura mientras el crecimiento siga llegando.

Que el orden siga en pie con ambos soportes debilitados se debe, en gran parte, a que las instituciones continúan funcionando y cumpliendo sus compromisos. Pesa también el miedo a lo que vendría si se rompe lo conocido, el mismo que tras el estallido llevó al electorado a rechazar la refundación y privilegiar el orden, una decisión que puede leerse más como el deseo de que el modelo funcione que como la voluntad de reemplazarlo. Un orden sostenido por temor a la alternativa gana tiempo, aunque difícilmente se estabilice mientras sus instituciones no produzcan el sentido de justicia que las respalde.

Antonio Gramsci describió algo parecido al hablar de crisis orgánica, el momento en que se deshace la unión entre la base económica de una sociedad y el consenso que la legitima, y quienes gobiernan siguen mandando, aunque ya no convencen. Su imagen del interregno, en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, retrata bien el momento chileno y ayuda a entender que la escasez de ideas con que Gobierno y oposición enfrentan la situación responde a algo más hondo que la gestión.

Detrás de esa escasez parece haber un acuerdo tácito de no tocar el modelo, en el que cada actor tiene sus propias razones. Al Gobierno le cuesta cuestionarlo, porque es el suyo y fue elegido para conservarlo en orden. Las oposiciones lo administraron durante décadas, y cualquier idea de cambio profundo les devuelve el recuerdo del estallido y de dos procesos constitucionales que terminaron rechazados.

Una salida realista obliga a tocar el modelo sin romperlo, actuando sobre los dos soportes a la vez, porque atendidos por separado ninguno vuelve a sostener al otro. Un repunte del empleo no recuperará la confianza mientras los sueldos sigan sin alcanzar y cualquier mejora social necesita una economía que vuelva a crecer para durar. El margen para hacerlo en la medida de lo posible, como se hizo durante tres décadas, se estrecha con cada año sin crecimiento y cada

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.