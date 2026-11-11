AC contra Rabat: oposición busca sacar al pizarrón a quienes apoyan las rebajas a pedófilos

Si bien en el Gobierno aseguraron que no, la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue abordada por el Presidente José Antonio Kast en la reunión del Comité Político ampliado de este lunes en La Moneda. Aunque sin extenderse mucho, el Jefe de Estado pidió a los legisladores presentes rechazar la AC que se presentará este jueves contra el jefe de la cartera.

Cercanos al Mandatario sostienen que este ya definió no sacar a Rabat del gabinete, a pesar de la crisis política que desencadenaron las firmas de rebajas de penas del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de la presión oficialista. En Palacio explican que J. A. Kast decidió enfrentar la acusación constitucional en el Congreso, bajo el cálculo de que no habrá votos suficientes.

“Una vez que el Gobierno obtenga esa victoria política, el futuro de Rabat no es claro tampoco”, advierten en el oficialismo.

En el Ejecutivo el nerviosismo no se disipa del todo. Aun cuando en la oposición reconocen hasta ahora falta de votos. En la derecha oficialista ya se vislumbran descuelgues: nombres como Marlene Pérez, Eduardo Durán y Hotuiti Teao han dado señales favorables al libelo.

Aunque desde RN aseguran que la bancada respaldaría en bloque al ministro, advierten que en la UDI hay dudas en algunos legisladores. Otros sostienen que no es presentable defender a “violadores de niños”, por lo que evalúan no estar en la Sala cuando se vote.

En el Partido de la Gente (PDG), que inicialmente se inclinaba por respaldar al titular de Justicia en bloque, se ha producido un giro en algunos parlamentarios, como Marcelo Valenzuela, sugiriendo un voto favorable a la acusación, y en Zandra Parisi, quien expresó que analizará el libelo en su mérito.

El soterrado ardid opositor que complica a sectores oficialistas

Aunque en privado reconocen que no tienen los votos necesarios, la oposición afina los últimos detalles de la acusación constitucional, un texto de 156 páginas, que presentará este jueves contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sin embargo, el objetivo político no es necesariamente aprobarla sino dividir al Congreso.

La oposición quiere que el costo de respaldar a Rabat recaiga sobre cada diputado que vote contra la acusación. Desde la izquierda sostienen que el principal objetivo político tiene por estratégica obligar a la derecha a definirse ante las rebajas de penas a “agresores sexuales de niños y niñas” y posicionar que un sector está por la defensa de las víctimas y otro por los pederastas.

Según los conspirativos cálculos del bloque de izquierda, una defensa de Rabat tendrá un costo político elevado en varios parlamentarios que aspiran a su reelección y, aunque para esos comicios falten tres años, apuestan a que la votación de la AC será un tema que los acompañará como un fantasma en los próximos años.

El ardid del bloque impulsor aprovecha una división que ya se manifestó en la Cámara, cuando seis diputados de Chile Vamos estuvieron dispuestos a pedirle al Presidente que removiera al ministro en una resolución. Ahora tendrían que explicar si mantienen esa posición o no cuando el instrumento sea una acusación constitucional.

En esa línea, el diputado socialista Daniel Manouchehri emplazó a la derecha a decidir si está con las víctimas o si va a blindar las decisiones del Gobierno de liberar a agresores sexuales.

“La prensa revela que Rabat continúa rebajando condenas, pese a que dijeron que estaban suspendidos los decretos. Ahora beneficiaron al asesino de un adulto mayor. Y si la derecha tiene tanto apuro, que exija acá transparentar los decretos y que se preparen para votar, tendrán que decidir si están con las víctimas o si van a encubrir las decisiones propederastas y procriminales de este Gobierno”, expresó Manouchehri en un video. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, también se manifestó en la línea de Manouchehri.

En tanto, la líder del FA, Gael Yeomans, aseguró que la acusación seguirá adelante incluso si el ministro deja el gabinete: “Tenemos la necesidad de perseguir la responsabilidad política hasta el final”, afirmó en una entrevista en radio Bío Bío.

En la izquierda y la DC prevén que, aunque el Presidente decida sostener por largo tiempo al secretario de Estado para eludir una derrota política inmediata, Rabat quedaría como “un ministro inviable” ante la imposibilidad práctica de sostener una relación legislativa normal con las distintas comisiones del Congreso.

“Quienes rechacen el libelo están a favor de liberar a agresores sexuales”

Desde el PS, el FA y DC confirmaron a El Mostrador que la opción con mayor respaldo entre las bancadas es ingresar el documento este jueves y que está prácticamente listo.

Se escogió ese día –explican– porque, con ello, “la discusión se postergaría formalmente hasta la semana entrante, profundizando el desgaste de La Moneda” y en ausencia del Mandatario que parte a una gira por Asia.

“Mientras más tiempo demore la presentación, más daño político se le causa al Gobierno; de ahí la ansiedad del Gobierno por que el texto se ingrese cuanto antes”, recalca un dirigente de izquierda que conoce el escrito.

Legisladores opositores sostienen que el sector tiene 65 votos de los 78 necesarios para la aprobación del libelo. Y que su aprobación se torna, hasta ahora, cuesta arriba.

En los cálculos del sector evalúan que habría entre 3 y 5 parlamentarios de derecha que podrían sumarse a votar a favor algún capítulo, pero también optar por abstenerse. O ausentarse, con lo que puede bajar el quórum en la Sala.