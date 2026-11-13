Arranca FILSA 2026: 10 días de literatura y cultura en la tradicional Estación Mapocho

Con una presentación del Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto y una significativa intervención del poeta y ensayista Jaime Quezada, junto con la presencia de distintas autoridades, expositores, autoras y autores, y profesionales del ecosistema del libro, se dio por inaugurada oficialmente la 45ª Feria internacional del Libro de Santiago, FILSA 2026, en el tradicional Centro Cultural Estación Mapocho.

El evento, que se llevará a cabo entre el 13 y 22 de noviembre de 11 a 20.30 horas, ofrecerá una variada programación cultural diseñada para todo público, la cual incluirá más de 300 actividades culturales para visitantes de todas las edades, conversatorios profesionales, encuentros y diálogos dirigidos a los actores del sector editorial, reuniendo a destacados autores nacionales e internacionales, además de brindar una vitrina a las nuevas voces de la literatura y distintas expresiones artística.

Junto con el un programa educativo orientado a más de 20 mil estudiantes de establecimientos educacionales y Jornadas Profesionales, esta versión nos sorprende con un capítulo especial que será el Festival “Con el cerebro en mente: un encuentro con la neurociencia en FILSA 2026”, organizado por la Sociedad Chilena de Neurociencia en alianza con la Cámara Chilena del Libro, convirtiéndose en un pilar fundamental de esta versión.

El presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, manifestó que “hemos querido poner en valor lo que es el propósito esencial de la feria del libro desde su inicio, desde cuando partió hace 45 años, que es ser puente entre autores y lectores. FILSA 2026 conecta, en torno y a través del libro, como espacio abierto y ciudadano que junto a los libros ofrece una programación amplia y diversa con más de 300 actividades entre presentaciones, conferencias, conservatorios, talleres, música, actividades infantiles y mucho más”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, Francisco Sólanich, declaró que “compartimos el llamado que nos hace esta 45ª versión: abrir espacios como FILSA es fundamental para que las palabras se encuentren, dialoguen y den origen a nuevas historias, a relatos que nos ayudan a comprender nuestro entorno y transmitir el conocimiento, pero sobre todo para que las personas conecten con otras personas y también consigo mismas”.

Por su parte, el alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Jorge Núñez, agradeció a la Cámara Chilena del Libro “por esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago, un encuentro que durante décadas ha sido parte fundamental de la vida cultural de nuestra comuna y, por cierto, de la región y del país”.

Finalmente, el director del Centro Cultural Estación Mapocho, Jaime De Aguirre, agradeció especialmente a la Cámara Chilena del Libro, “quienes han depositado su confianza y han sido una parte fundamental en la transformación de esta antigua estación ferroviaria en un espacio de encuentro con la cultura… FILSA ha acompañado nuestra historia y ha contribuido a que la Estación Mapocho sea hoy un lugar abierto y acogedor a todas las personas”.

Tras el acto inaugural, se llevó a cabo el tradicional corte de cinta que dio el vamos a FILSA 2026 en la explanada del Centro Cultural Estación Mapocho, recinto ferial que además contará con una amplia y diversa muestra de libros con más de 100 expositores.

De esta manera, se abrieron oficialmente al público las puertas de FILSA, encuentro que cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ilustre Municipalidad de Santiago y Centro Cultural Estación Mapocho, junto al apoyo de El Mercurio de Santiago, TVN, Radio Cooperativa y UES TV como mediapartners.

Revisa el programa completo de FILSA 2026 disponible en www.filsa2026.cl.