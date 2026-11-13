ARCHI acusa golpe a radios regionales por prohibición de publicidad de apuestas en línea

La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) lanzó una dura advertencia contra el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea, actualmente en discusión en el Senado. El gremio acusó al Gobierno y a la Comisión de Economía de impulsar una prohibición total de publicidad radial que, según sostuvo, amenaza la supervivencia de las emisoras regionales y locales.

A través de una declaración pública, ARCHI cuestionó que la restricción alcance incluso a empresas que obtengan una licencia estatal, cumplan la legislación y paguen impuestos en Chile.

“Es una contradicción inaceptable que el Estado quiera cobrar impuestos a una actividad lícita, pero prohíba a las radios difundir sus avisos mientras protege el monopolio publicitario de Polla y Lotería”, afirmó la organización.

El gremio sostuvo que la medida no contribuirá a combatir las apuestas ilegales y que afectará especialmente a las radioemisoras regionales que dependen de los ingresos comerciales para financiar sus operaciones.

Advierten riesgos para el empleo y las transmisiones deportivas

Uno de los principales cuestionamientos de ARCHI apunta al impacto laboral que tendría la iniciativa. Según la asociación, las restricciones publicitarias pondrían en riesgo los puestos de trabajo de periodistas, locutores y técnicos, además de afectar las tradicionales transmisiones deportivas.

La organización también denunció que el proyecto contempla mecanismos sancionatorios que incluyen órdenes de censura de 48 horas, multas y eventuales consecuencias penales. Asimismo, cuestionó que se establezca el término forzoso de contratos publicitarios vigentes sin derecho a indemnización.

“En democracia, regular no es prohibir”, señaló ARCHI, defendiendo que las empresas autorizadas por el Estado puedan contratar publicidad bajo normas de juego responsable y protección de menores de edad.

Para la asociación, las sanciones deben concentrarse en los operadores clandestinos y no extenderse a los medios de comunicación que difunden publicidad de actividades legalmente autorizadas.

Emplazamiento al Gobierno y al Congreso

En su declaración, la mesa directiva nacional de ARCHI emplazó directamente al Ejecutivo y a los parlamentarios a modificar la propuesta durante su tramitación.

“Emplazamos al Gobierno y a los parlamentarios a corregir de inmediato”, sostuvo el gremio, que vinculó su rechazo a la defensa de la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho de las personas a decidir.

La asociación insistió en que permitir publicidad de actividades lícitas forma parte de las libertades que deben resguardarse en democracia y llamó a evitar que la regulación de las apuestas en línea termine perjudicando económicamente a los medios radiales.

Si quieres leer el comunicado completo de ARCHI, revisa el siguiente link.

Comunicado ARCHI 13 Nov. 2026