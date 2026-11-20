Un libro sobre la adolescencia y el pasado presentará este domingo la escritora Paula Carrasco (Santiago, 1967).

Se trata de “Sangre negra”, que será lanzado en la Fundación Cultural de Providencia (Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia) este domingo a las 17:00 horas.

El libro cuenta la historia de Carla, que veinte años después de la noche en que una explosión destruyó la casa de los Quinlan, vuelve a Kuyen, un pueblo aislado de la cordillera, llamada por una carta de Mateo.

Entre las ruinas reconstruye su amistad con Nessa, la muchacha que le devolvió las ganas de vivir, y los secretos que nadie quiso ver.

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Carrasco vivió durante su infancia y adolescencia en Santiago de Chile, Boston y Ginebra. Más tarde realizó estudios de pregrado y posgrado en psicología y lingüística en Estados Unidos y Chile.

En 2003 publicó “Barcos que vuelan” (Alfaguara Infantil), novela infantil, y en 2012 el Fondo de Cultura Económica editó su primera novela para adultos, “Volver. Primero estaba el mar”, y en 2014 “Un golpe de agua”. “Algo temporal” (Hueders, 2023) fue finalista del Premio Nadal 2021.

“Una excepcional novela que penetra en los intersticios del alma humana con la precisión y el filo de un cuchillo. Dotada de una prosa minuciosa, avanza implacable hacia un final inesperado”, según la escritora Carla Guelfenbein.

– ¿Cómo nace esta novela?

– “Sangre Negra” comienza con una explosión: una casa se incendia y muere toda la familia Quinlan. La única que se salva es Carla, la mejor amiga de la hija mayor. Veinte años después, un amigo le escribe preguntándole: ¿qué pasó realmente esa noche? Siempre se habló de un terrible accidente, pero ellos saben que no fue tan así. Entonces Carla decide volver al pueblito de la Patagonia donde ocurrió todo, para comprender e intentar rearmar una memoria que quedó quemada y hecha pedazos.

La novela no tiene un solo origen, son varios. En algún momento todas esas experiencias confluyen en mí y me empujan a escribir. Hay recuerdos míos: de niña viví un incendio en mi propia casa. Hay situaciones dolorosas que he visto de cerca, tragedias, pero también relaciones tan dañinas que terminan quebrando a una persona por dentro. Quise escribir algo que no dividiera la vida entre lo bueno y lo malo. Algo que incomode, que no sepas bien ni dónde situarte ni qué anticipar.

Y, finalmente, está el tema que atraviesa todas mis novelas: la memoria. Esa necesidad casi atávica de volver atrás y entender lo que nos pasó. Como si entenderlo fuera una liberación.

– ¿Por qué la situaste en un lugar aislado?

– No fue algo que decidiera a conciencia, pero me pasa con casi todo lo que escribo. Me interesa observar lo que les ocurre a las personas cuando nadie las mira, cuando están a la intemperie y no se tienen más que a ellos mismos. El aislamiento te obliga a encontrarte contigo y también a mirar al otro con mayor profundidad. Uno se hace otras preguntas, piensa más hondo y siente que, en ese espacio tan íntimo, cualquier cosa puede pasar. Y se da permisos que, rodeado de otros, probablemente no se daría.

– Entiendo que la memoria juega un papel clave en este libro.

– Uno central. Creo que es mi gran tema. Vivimos en un país con muy mala memoria, donde pareciera fácil dar vuelta la página y seguir corriendo. En el camino quedan heridos, pero no los vemos. Nuestra memoria colectiva funciona un poco como los terremotos: cada cierto tiempo todo se viene abajo y partimos de cero, como si fuera la primera vez. Como si nos perdonaran una deuda y con eso quedáramos en paz.

Y eso, por supuesto, también se ve en la memoria de cada uno. Ahí es donde sitúo a mis personajes. Carla y su amigo Mateo cargan con un dolor del que ya no pueden seguir escapando. Por eso ella regresa al lugar donde todo empezó: Kuyen, el pequeño pueblo en que crecieron los tres amigos. Vuelve para comprender, para rearmarse, para perdonarse, para soltar. Es valiente: no sabe con qué se va a encontrar y aun así se arriesga. Y hay algo de destino también, como dirían los griegos; quizás no podría haberlo esquivado.

Lo que guardamos en la memoria, lo que intuimos y no vemos y casi sabemos, pero no alcanzamos a ver, tiene una fuerza enorme. Ese nudo es el que me interesa. Y después viene la otra pregunta: qué tan confiable es lo que recordamos. Pero eso ya es otra conversación.

– ¿Por qué quisiste entrar en el mundo de la adolescencia?

La infancia y la adolescencia me fascinan. Ahí se graban las vivencias más profundas; es un océano de emociones sin orillas. El amor, el odio, la envidia, la cólera, el miedo y el deseo aparecen con una potencia que después rara vez se repite. Nadie olvida su primer amor adolescente, aunque haya sido totalmente platónico. Nadie olvida al amigo que lo hirió a propósito, en esa época en que los amigos son el mundo entero. Nadie olvida las traiciones o sus primeras transgresiones.

Son años en que todavía no tenemos del todo armada la brújula moral, así que lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira se mueven en una zona más gris. No medimos el peligro, saltamos al vacío y casi siempre salimos heridos, pero también más grandes. En las infancias se navegan otras aguas. Los más importante se aprende en esa edad maravillosa de misterio y asombro.

– ¿Qué conecta esta novela con tus libros anteriores?

– Con el tiempo me he dado cuenta de que hay canales subterráneos que cruzan todas mis novelas. Uno es la indagación en la memoria: ese viaje interior hacia un punto ciego que late en nosotros y nos empuja mar adentro. También suelo elegir pocos personajes y ponerlos en lugares solitarios: una isla en medio de un mar desaforado, una casa en la cordillera durante un temporal, un pequeño pueblo perdido en la Patagonia.

Me atraen mucho las relaciones de las familias, con sus nudos, sus secretos, su silencio, sus ambigüedades y sus fascinaciones. De alguna u otra manera, todos nos podemos reconocer en esos lazos. Pienso que también hay algo en el tono de la escritura. Y, por último, hay un gran personaje que no es evidente y que lo cubre todo como un gran manto: la atmósfera. Las atmósferas me deslumbran. Son las que le dan el clima emocional al texto.

– ¿Cuáles son tus influencias?

– Muchísimas. Creo que todo escritor, sin querer, termina copiando un poco lo que admira. Mi asombro por la literatura partió con “Cumbres Borrascosas”. Lo leí muy chica y probablemente no lo entendí, pero esa atmósfera me envolvió con tanta fuerza que tuve que releerlo casi de inmediato para no caerme al vacío.

María Luisa Bombal, Elena Garro, Borges, Silvina Ocampo, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Shakespeare, Shelley, Poe, Oscar Wilde, Flaubert y podría seguir y seguir. No me puedo saltar a los escritores del Boom latinoamericano, a los jóvenes escritores de hoy que abren otras formas de narrar, ni a los grandes poetas de nuestra lengua. Todos son afluentes que llegan al mismo río.