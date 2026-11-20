Mañana sábado el Presidente José Antonio Kast volvería a pisar territorio nacional, luego de su gira asiática que lo llevó a la Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y que lo reunió con líderes de la región como su par chino, Xi Jinping, y la primera ministra japonesa, Sanae Takachi.

Como parte de su agenda ante los líderes de la región, planteó tres ejes —apertura, transformación y cooperación— para fortalecer el vínculo de Chile con las 21 economías del bloque, defendiendo la apertura comercial y el uso de la inteligencia artificial y la digitalización en sectores como la minería, la agricultura, el agua y la logística.

No obstante, uno de los temas incómodos que también debió llevar en su carpeta fue el denominado “cable chino”: el proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile-China Express, impulsado por China Mobile International para unir Valparaíso con Hong Kong (unos 20.000 km), que sumergió durante meses a nuestro país en un impasse diplomático con Estados Unidos y que a día de hoy se encuentra en el congelador.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el ex embajador en China, India y Sudáfrica Jorge Heine, quien advirtió que el caso cayó “como una patada en la guata” para la administración de Beijing.

El diplomático advirtió que, a día de hoy, no existe red que conecte a Sudamérica con China, algo que la región echaría en falta. “Para Sudamérica, el principal mercado número uno es China. Que no haya una comunicación directa, que toda la comunicación de Sudamérica con China tenga que pasar por Estados Unidos, es un poco absurdo”, reparó.

Con eso como telón de fondo, también recordó que el proyecto se encuentra en pausa debido a la instalación del cable de Google entre Valparaíso y Australia, por lo que su versión asiática retomaría su evaluación una vez concluya dicho proyecto. “Mi sugerencia sería que, si eso ocurre, que el Gobierno de Chile le dé fuerte consideración a revivir el proyecto del cable, porque eso sería para China una señal muy potente”.

Y si bien reparó en que el espíritu de la gira estuvo en la senda correcta (que resumió como “entender la globalización como ‘asianización’“), el embajador advirtió que el caso muy probablemente fue discutido en la reunión bilateral entre Kast y su par chino: si bien los contenidos de la conversación no fueron informados al detalle, Heine reparó que la cita, agendada para ser de 20 minutos, se extendió por 45.

“En este negocio, eso en sí es una señal potente porque quiere decir que el anfitrión, que es una persona muy ocupada porque tiene mucha demanda de su tiempo, decidió que vale la pena pasar más tiempo con su invitado. Yo personalmente creo que uno leyendo, digamos, las hojas de té, obviamente el presidente Xi le dijo que la relación entre Chile y China es muy importante, pero ha sido puesta a prueba“, subrayó.

“Lo que estaba detrás de esto era el tema del cable. Y lo que hay detrás del cable también es otro aspecto que a mi juicio es muy importante, y es que Chile no se puede dar el lujo de comenzar a discriminar a los inversionistas extranjeros por su nacionalidad. Y eso es lo que se transmitió con lo del cable”, teorizó, a lo que sumó que la política económica del país durante las últimas décadas ha sido la de aceptar capitales foráneos sin atender nacionalidades.

“Y si queremos seguir teniendo éxito en nuestro crecimiento económico, tenemos que mantener esa política”, sentenció.

“China es un país con un gran sentido de la historia. Y Chile fue el primer país en Sudamérica que estableció relaciones diplomáticas con China, en un momento que muy pocos países lo hacían. Date cuenta tú, esto ocurrió en diciembre del año 1970, 14 meses antes que el presidente Nixon viniese a China. Chile jugó un papel pionero, eso no se olvida en China. Entonces, esta relación tan privilegiada tenemos que cuidarla”, sentenció.