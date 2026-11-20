Todo el mundo apoyó el paro. Los chilenos empatizaron con los pequeños transportistas, que terminaron convirtiéndose en representantes de un descontento económico más amplio, aseguran los analistas.

Sin embargo, quienes apoyaron a los pequeños camioneros desde el comienzo lo hicieron sin saber cómo terminaría la negociación con el Gobierno ni que, en la etapa final, se sumarían también los grandes transportistas.

Y serían precisamente estos últimos –no los pequeños camioneros que recibieron el mayor respaldo ciudadano– quienes obtendrían la mayor parte de los beneficios absolutos del acuerdo.

El paro terminó con un acuerdo cuyo costo fiscal fue estimado en $820 mil millones.

En un escenario de estrechez fiscal, se trata de recursos que también podrían haber sido destinados a otros trabajadores, pymes o sectores productivos.

Por eso, El Mostrador pidió al exjefe de la División de Estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Montero, que estimara quiénes serían los principales beneficiados con el acuerdo.

La pregunta era simple: ¿cuánto podrían ahorrar los camioneros –y especialmente las empresas de mayor tamaño– con la solución promovida por el Gobierno?

La conclusión es que, aunque las empresas pequeñas pueden recibir porcentajes de devolución tributaria más favorables, los grandes operadores tienen la posibilidad de obtener beneficios absolutos mucho mayores, simplemente porque consumen mucho más combustible.

Mire este ejemplo.

El acuerdo contempla una reducción de aproximadamente $142 por litro de diésel, además de mayores beneficios asociados a la recuperación del impuesto específico.

El efecto distributivo es relevante: una rebaja uniforme por litro entrega un beneficio absoluto mayor a quien más combustible consume.

Para dimensionarlo, consideremos tres empresas hipotéticas: una empresa pequeña, con un camión y un consumo mensual de 3.000 litros.

Una empresa mediana, con 10 camiones y un consumo de 30.000 litros.

Y una empresa grande, con 100 camiones y un consumo de 300.000 litros mensuales.

Si la rebaja se mantuviera constante durante cinco meses, la empresa grande del ejemplo podría acumular un ahorro bruto de $213 millones.

El transportista de un solo camión, en cambio, ahorraría $2,13 millones.

Entonces, ¿quiénes se beneficiaron realmente con el acuerdo y quiénes quedaron en una posición más desfavorable?

¿Y qué otros sectores de la economía podrían haberse beneficiado si esos recursos se hubieran distribuido de otra manera?

Las respuestas, el análisis de economistas y todos los antecedentes están en este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.