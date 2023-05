Muestra “Poemas rotos” de Guillermo Fanjul

Sala Marco Bontá, Club de la República, Marcoleta 659, Santiago.

Inauguración: 4 de mayo – 18:30 horas.

Se graduó en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la Escuela de Arts y Oficis Artistics de Menorca (Islas Baleares, España). Siguió sus estudios de Diseño Gráfico y egresó como Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación y Reproducción en la Escuela de Artes y Diseño de Oviedo (Asturias, España). Mientras estudiaba ganó el premio matrícula de honor en Técnicas en Color en la Escuela Artes Aplicadas de Menorca y el Premio al mejor Cartel para la Exposición anual en el Claustro del Carmen de la misma ciudad. Vivió más de 27 años en España y luego vuelve a Chile donde ha realizado varias exposiciones en Santiago.

Su estilo se corresponde con el arte contemporáneo español, donde realiza sus estudios de arte y el ejercicio de este oficio. Se ve clara influencias tanto de Miró Saura, Barceló o Tàpies quienes sin duda son el respetable apoyo y sostén de su obra.

Guillermo Fanjul es un artista multidisciplinario que vive y aprende en una isla en el centro del mediterráneo donde residió desde 1986, por lo cual se siente chileno pero también menorquí y asturiano. Recibió tempranamente formación en diferentes campos de la creatividad, llegando a ser ayudante del escultor Galvarino Ponce que es con quien inicia su mundo laboral.

Durante el 2011, realizó su primera exposición de pinturas en Oviedo, Asturias con técnicas de oleo y acuarela llamada “Flores para mi hija Gala”. Anteriormente había realizado una edición de obras gráficas de artistas españoles para el museo de Candás (Asturias, España). También facilitó y editó el trabajo conjunto de Obras del Proyecto “Mutuamente”, el cual fue un trabajo entre el taller gráfico de La Habana, Cuba y artistas asturianos en España.

Ha realizado una serie de exposiciones en Chile y actualmente está preparando un libro de poemas online que también será parte de la exposición.

“No sé mucho de pintura, soy un fanático intuitivo, sé algo del proceso que conduce a la creación, y quizás sirva seguir hablando a la distancia de estos asuntos: la creación es energía que va y viene en direcciones opuestas, es fuerza que al principio no se entiende, es fuerza que va y viene a su antojo, es figura que no tiene sombra ni cuerpo, es un vacío, es imagen indefinida, palabra ininteligible, espacio en blanco que no dice de manera cierta hacia dónde quiere llegar es energía que crece y decrece a su antojo, hasta que al final de su vaivén, sin que uno lo espere, o después de mucho esperar, preña una obra, un objeto, una tela, un lienzo, una página en blanco. Esa energía, ese proceso, ese tiempo, ese movimiento vive en tus lienzos”, afirma Juan Claudio Burgos, dramaturgo.

Fanjul es un pintor muy kinestésico, en su primera exposición “Flores para mi hija Gala” declaró: “cuando quise pintar una rosa… me volví jardinero” y así fue su experiencia, necesitó meter las manos en la tierra y sembrar, para luego pintar. En esta ocasión, pintó mientras escribía sus “Poemas Rotos” que cuenta de todos esos momentos que no llegan a algo más, que se quedan en el camino, que no sobreviven, que están para habitar sólo el momento.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ