Concierto “Grandes Maestros” en Corpartes

Teatro Fundación CorpArtes, Rosario Norte 660, Las Condes.

Miércoles 30 de agosto – 20:00 horas.

Inscripciones aquí.

Obras de tres importantes maestros austriacos, impulsores del clasicismo y romanticismo, contempla el concierto “Grandes Maestros”, que la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizará en alianza con la Fundación CorpArtes, con el objeto de llevar espectáculos de calidad a un público cada vez más amplio.

De la mano de la Camerata UNAB, orquesta compuesta por más de 20 músicos profesionales bajo la dirección del Maestro Santiago Meza, el concierto gratuito se efectuará el próximo miércoles 30 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Fundación CorpArtes. Para asistir, sólo es necesario registrarse en este enlace.

“Para la Camerata UNAB es un honor presentarse por primera vez en este escenario, donde han estado orquestas tan destacadas a nivel internacional como la Orquesta Filarmónica de Londres, la orquesta Academy of Saint Martin in the Fields o la Orquesta Sinfónica de la República Checa”, explica Felipe Karadima Skarmeta, director de Extensión Cultural UNAB.

Asimismo, resalta que el teatro cuenta con una capacidad para 900 personas, así como una acústica privilegiada, una infraestructura de primera línea y un fácil acceso desde el transporte público.

Maestros austriacos

El concierto “Grandes Maestros” contempla la presentación de obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Franz Schubert. Entre estas se encuentra Divertimento para Cuerdas K.138 de Mozart, quien impuso su genial inventiva creadora en el ámbito de la ópera con conciertos para instrumentos y orquesta de una excelencia nunca vista.

A este suma la Sinfonía N°85 “La Reina” de J. Haydn, parte de una serie de sinfonías encargadas por los Concerts de la Loge Olympique y cuyo sobrenombre se origina a causa de que fue una de las piezas favoritas de la reina María Antonieta.

Finalmente, contempla la figura de Schubert en la Sinfonía N°5 como uno de los primeros compositores del romanticismo que, si bien siguió los pasos compositivos de Beethoven, heredó las bases que se establecieron en el periodo del clasicismo musical desarrollado en Viena, Austria.

Desde hace más de 19 años, la Camerata UNAB ha sido un actor relevante en el ámbito cultural, realizando concierto a lo largo de todo el país. En tanto, el maestro Meza cuenta con una vasta carrera musical, que incluye su participación por 20 años en la Orquesta Filarmónica de Santiago, además de ser invitado a dirigir destacadas orquestas nacionales e internacionales. En 1997 recibió el Premio APES al “Mejor Exponente en la Categoría Música Clásica” y el año pasado fue reconocido por sus 50 años de trayectoria musical por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Programa:

W.A.Mozart: Divertimento para Cuerdas K.138 15’

– Allegro

– Andante

– Presto

F.J.Haydn: Sinfonía N° 85 “La Reina” 21’

– Adagio – Vivace

– Romance (Allegretto)

– Menuetto

– Finale (Presto)

F.Schubert: Sinfonía N°5 31’

– Allegro

– Andante con moto

– Menuetto

– Allegro vivace

Dirección: Santiago Meza