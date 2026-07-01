Ya se habla de recesión: Imacec de -0,9 y actividad económica cae por quinto mes consecutivo

La actividad económica volvió a retroceder en mayo y completó cinco meses consecutivos de deterioro, luego de que el Banco Central informara que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior.

En términos desestacionalizados, el indicador cayó 0,2% respecto de abril y registró una baja de 0,7% en doce meses. El Banco Central precisó además que mayo tuvo un día hábil menos que el mismo mes de 2025.

Según el instituto emisor, el resultado estuvo determinado principalmente por la menor producción minera. En tanto, la caída mensual desestacionalizada fue incidida sobre todo por el desempeño del resto de bienes.

Con este resultado, la economía chilena suma cinco meses consecutivos con variaciones negativas del Imacec, tras las caídas de 0,1% en enero, 0,3% en febrero, 0,1% en marzo, 1,2% en abril y 0,9% en mayo, escenario que ha abierto el debate sobre el riesgo de una recesión.

Por sectores, la producción de bienes cayó 4,7% en doce meses, explicada principalmente por el desempeño de la minería, especialmente la producción de cobre. La industria también registró una disminución, asociada a una menor elaboración de productos pesqueros, mientras que el resto de bienes se mantuvo sin variación.

El comercio mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por las ventas del comercio minorista y automotor. Destacaron los establecimientos especializados en vestuario, almacenes de comestibles, las plataformas de venta online y el aumento en las ventas de vehículos y servicios de mantención. En contraste, el comercio mayorista se vio afectado por menores ventas de alimentos.

Los servicios crecieron 1,0% respecto de mayo del año pasado, impulsados principalmente por los servicios personales, en particular salud y educación. Sin embargo, este avance fue parcialmente compensado por el retroceso de los servicios empresariales y de transporte.

El Banco Central informó además que el Imacec no minero aumentó 0,7% en comparación con igual mes de 2025. No obstante, en términos desestacionalizados retrocedió 0,3% frente a abril, aunque mostró un incremento de 1,0% en doce meses.