Cortometraje “La vida no es como las películas”

Ver online AQUÍ.

Un documental íntimo y divertido del joven realizador y organizador del Festival de Cine Regional de Tacna Raíces, Jean Alvarado.

A través de la historia de 3 jóvenes de Tacna, Jean hace un viaje introspectivo hacia sus fracasos e intentos por sobresalir en algo, explorando el dilema de cumplir un sueño.

“Este es un corto que nace desde, quizá, la frustración de no saber qué hacer cuando uno es joven todavía, de apostar por muchas cosas y que no te salgan. Encontré en esta película una manera de sacar esa frustración, y que sea universal, porque creo que la película termina siendo un retrato de muchos jóvenes tacneños, peruanos, que nos encontramos frente a un sistema educativo, laboral que no es el mejor y muchas veces caemos en esos sentimientos”, señala su director.