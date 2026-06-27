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Celebran al papel y la ceremonia del té en exposición sobre la cultura de China en Chile PAÍS Xinhua

Celebran al papel y la ceremonia del té en exposición sobre la cultura de China en Chile

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Por : Xinhua
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El Museo Artequin inauguró las exposiciones “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y “Té para la armonía: compartida belleza”, dos muestras que acercan al público chileno a las tradiciones culturales de China mediante el arte del papel, la ceremonia del té y la medicina tradicional.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Museo Artequin abrió las exposiciones “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y “Té para la armonía: compartida belleza”, iniciativas que buscan difundir la cultura china a través del arte del papel, la ceremonia del té y la medicina tradicional. En la inauguración, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó el rol de la cultura para acercar a las personas, mientras que representantes del museo y de la embajada china resaltaron el valor patrimonial e histórico de estas tradiciones.
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Conectarse con las tradiciones milenarias de China a través del papel y el té es una de las invitaciones de la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y la primera edición de “Té para la armonía: compartida belleza”, montajes que arrancaron hoy viernes en Santiago de Chile en el Museo Artequin.

En la inauguración, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, señaló que “estas iniciativas hacen realidad una convicción que guía nuestro trabajo diario y que la cultura abre puertas, despierta la curiosidad, acerca a las personas y fortalece los vínculos de nuestras comunidades”.

“Muchas veces las grandes culturas del mundo parecen realidades lejanas, difíciles de comprender. Sin embargo, a veces basta detenerse en pequeños detalles para descubrir en los pliegues de una hoja de papel cuidadosamente recortada y la elegancia de un trazo de caligrafía o en una pintura realizada con paciencia y dedicación”, añadió Undurraga.

En tanto, la directora del Museo Artequin, Yennyferth Becerra, comentó a Xinhua que “Esta es una historia del papel, un recorrido de acercarnos a la historia china, donde le enseñamos a cortar, plegar y pegar: entender que el papel ha sido tan importante, pero que también fue inventado por los chinos y desde ahí empezamos a ver distintas tradiciones y simbologías de cómo ellos tienen una mirada oriental que es muy distinta a la nuestra”.

En el segundo piso del Artequin también se montó la primera edición de “Té para la armonía: belleza compartida”, una instancia que, según explicó el embajador de China en Chile , Niu Qingbao, acerca a los chile nos a una infusión originaria de China “que pertenece hoy al mundo”.

“Es un importante vehículo de la civilización china y un vínculo que une el diálogo entre Oriente y Occidente, portador de la sabiduría oriental que concilia la armonía en la diversidad y la belleza en el entendimiento mutuo”, comentó el diplomático en su discurso de inauguración.

Niu recordó que en noviembre de 2022, las técnicas tradicionales de elaboración del té chino y sus costumbres fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té de las Naciones Unidas.

“Hoy, a través del té como hilo conductor y con la medicina tradicional china como punto de partida, ofrecemos a todos los presentes una experiencia que combina ceremonias de té, prácticas de medicina china y exposiciones interactivas en 3D, para que, entre sorbos y contemplación, puedan apreciar la singular estética oriental”, abunda sobre otras características de la muestra.

(260627) — SANTIAGO, 27 junio, 2026 (Xinhua) — Imagen del 26 de junio de 2026 de personas visitando la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” en el Museo Artequin, en Santiago, capital de Chile. Conectarse con las tradiciones milenarias de China a través del papel y el té es una de las invitaciones de la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y la primera edición de “Té para la armonía: belleza compartida”, montajes que arrancaron el viernes en Santiago de Chile en el Museo Artequin. (Xinhua/Zhou Jiayi) (ra) (da)

(260627) — SANTIAGO, 27 junio, 2026 (Xinhua) — Imagen del 26 de junio de 2026 de un artista interactuando con espectadores mientras realiza una presentación del cambio de cara de la Opera de Sichuan durante la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” en el Museo Artequin, en Santiago, capital de Chile. Conectarse con las tradiciones milenarias de China a través del papel y el té es una de las invitaciones de la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y la primera edición de “Té para la armonía: belleza compartida”, montajes que arrancaron el viernes en Santiago de Chile en el Museo Artequin. (Xinhua/Zhou Jiayi) (ra) (da)

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