Celebran al papel y la ceremonia del té en exposición sobre la cultura de China en Chile

Conectarse con las tradiciones milenarias de China a través del papel y el té es una de las invitaciones de la exposición “Historias de Papel: cortar, plegar y pegar” y la primera edición de “Té para la armonía: compartida belleza”, montajes que arrancaron hoy viernes en Santiago de Chile en el Museo Artequin.

En la inauguración, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, señaló que “estas iniciativas hacen realidad una convicción que guía nuestro trabajo diario y que la cultura abre puertas, despierta la curiosidad, acerca a las personas y fortalece los vínculos de nuestras comunidades”.

“Muchas veces las grandes culturas del mundo parecen realidades lejanas, difíciles de comprender. Sin embargo, a veces basta detenerse en pequeños detalles para descubrir en los pliegues de una hoja de papel cuidadosamente recortada y la elegancia de un trazo de caligrafía o en una pintura realizada con paciencia y dedicación”, añadió Undurraga.

En tanto, la directora del Museo Artequin, Yennyferth Becerra, comentó a Xinhua que “Esta es una historia del papel, un recorrido de acercarnos a la historia china, donde le enseñamos a cortar, plegar y pegar: entender que el papel ha sido tan importante, pero que también fue inventado por los chinos y desde ahí empezamos a ver distintas tradiciones y simbologías de cómo ellos tienen una mirada oriental que es muy distinta a la nuestra”.

En el segundo piso del Artequin también se montó la primera edición de “Té para la armonía: belleza compartida”, una instancia que, según explicó el embajador de China en Chile , Niu Qingbao, acerca a los chile nos a una infusión originaria de China “que pertenece hoy al mundo”.

“Es un importante vehículo de la civilización china y un vínculo que une el diálogo entre Oriente y Occidente, portador de la sabiduría oriental que concilia la armonía en la diversidad y la belleza en el entendimiento mutuo”, comentó el diplomático en su discurso de inauguración.

Niu recordó que en noviembre de 2022, las técnicas tradicionales de elaboración del té chino y sus costumbres fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té de las Naciones Unidas.

“Hoy, a través del té como hilo conductor y con la medicina tradicional china como punto de partida, ofrecemos a todos los presentes una experiencia que combina ceremonias de té, prácticas de medicina china y exposiciones interactivas en 3D, para que, entre sorbos y contemplación, puedan apreciar la singular estética oriental”, abunda sobre otras características de la muestra.