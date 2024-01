Rolando Fino en Teatro Las Tejas

Teatro Las Tejas, Av. Vicuña Mackenna 602, Providencia.

Viernes 12 de enero – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Una de las voces más frescas del rap nacional, Rolando Fino, presentará su primer larga duración titulado “Finomeno”, producción que cuenta con relevantes colaboraciones. Portavoz, Felo Ilabaca (Chancho en piedra), Panthy, Aerstame, Suppra, Fisher Showa, Seamoon, Jdiller, Ignacia Fernández (Dessesus), Dj Dacel y Frainstrumentos forman parte de la lista de artistas que participan del nuevo LP de Rolando Fino.

Luego de un proceso de tres años de experimentación rítmica, lírica y colaborativa, Rolando Fino revela su obra que cuenta con 11 canciones. Codo a codo junto a los productores Tomás Serrano y Javier Martínez (Makeiteasy – Dellasierra), logró dar vida a este disco, que transita por diversos ritmos -entre ellos- rap, R&B, bossanova, nu metal y jazz, dando cuenta del lado más versátil de este MC oriundo de San Bernardo.

“Namá” fue el primero single del álbum junto a la artista Seamoon; luego vino “O.KK.O” en que colaboró con Aerstame de Movimiento Original y Suppra la cantante de la banda King Kong Click. Ahora es tiempo de que Rolando Fino revele el disco completo para conocer las sorpresas musicales que ha preparado.

Quién es Rolando Fino

El rapero de 30 años irrumpió en la escena urbana local en 2017 con sus primeras canciones. Sin embargo, su historia se remonta a sus 14 años, cuando sin ningún conocimiento técnico grabó su primera canción. “Eran como tres minutos de rap. No sabíamos ni siquiera ponerle pausa al programa, así que si me equivocaba teníamos que grabar todo de nuevo”, recuerda Matías González, nombre real de Rolando Fino. “Para mí fue mi primer gran impulso, no podía creerlo”, relata sobre esa primera grabación de hace 16 años.

Luego de eso vinieron varios sencillos y en 2018 el EP, “Run Impala”, cuyo primer single se tituló “San Bernardino”. “Yo soy muy abanderado con mi comuna, nacido y criado en San Bernardo, mi familia y mis grandes amigos son de allá”, detalla Rolando Fino.

En 2019 lanzó “Ardillas en el parque”, que tuvo luego la colaboración de Portavoz y Stailok para un remix presentado en el EP “Like Mandrilo” estrenado el 2020.

Luego en 2023 presentó “Negro Cromo” un EP que mostró el lado más vivencial del artista a través de una intimidad plasmada en su lírica. Este proyecto fue la antesala de “Finomeno”, primer proyecto de larga duración de este MC.