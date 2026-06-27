Portazo del TC al Gobierno por Escuelas Protegidas: es inconstitucional inhabilitar gratuidad

El Tribunal Constitucional acogió parte de los requerimientos de la oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas y declaró inconstitucionales varias de sus normas más controvertidas. Entre ellas, la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria y la posibilidad de registros forzosos.

Revés para el Gobierno: El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la norma del proyecto Escuelas Protegidas que impedía acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior a quienes hubieran sido condenados por delitos graves vinculados a la violencia escolar.

El declaró inconstitucional la norma del proyecto que impedía acceder al beneficio de la a quienes hubieran sido condenados por delitos graves vinculados a la violencia escolar. Revisión de mochilas con límites: El TC también invalidó la facultad para que Carabineros o la PDI revisaran mochilas y pertenencias de estudiantes cuando estos se negaran a exhibirlas y no estuvieran presentes sus padres o apoderados. El registro solo podrá realizarse bajo las condiciones fijadas por cada establecimiento y con participación de los adultos responsables.

El TC también invalidó la facultad para que revisaran mochilas y pertenencias de estudiantes cuando estos se negaran a exhibirlas y no estuvieran presentes sus padres o apoderados. El registro solo podrá realizarse bajo las condiciones fijadas por cada establecimiento y con participación de los adultos responsables. Otras normas rechazadas: El tribunal declaró inconstitucional la disposición que calificaba como una afectación grave a la convivencia escolar los actos destinados a impedir el desarrollo normal de clases y paralizar actividades docentes.

El tribunal declaró inconstitucional la disposición que calificaba como una afectación grave a la convivencia escolar los actos destinados a impedir el desarrollo normal de clases y paralizar actividades docentes. Vestimenta y accesorios: También fue eliminada la norma que prohibía el uso de accesorios o vestimentas que promovieran, hicieran apología o alusión a la violencia, las drogas, conductas delictuales u otras acciones contrarias a la ley.

También fue eliminada la norma que prohibía el uso de accesorios o vestimentas que promovieran, hicieran apología o alusión a la violencia, las drogas, conductas delictuales u otras acciones contrarias a la ley. Admisión escolar: El TC rechazó la disposición que permitía excluir de los procesos de admisión a estudiantes que hubieran sido expulsados o cuya matrícula hubiese sido cancelada en otro establecimiento. Asimismo, declaró inconstitucional la exigencia de incorporar esa prohibición en los reglamentos internos como requisito para acceder a la subvención escolar.

El TC rechazó la disposición que permitía excluir de los procesos de admisión a estudiantes que hubieran sido expulsados o cuya matrícula hubiese sido cancelada en otro establecimiento. Asimismo, declaró inconstitucional la exigencia de incorporar esa prohibición en los reglamentos internos como requisito para acceder a la subvención escolar. Impacto para el Ejecutivo: El fallo representa uno de los principales reveses legislativos para una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno en materia de seguridad escolar. La atención queda puesta ahora en la sentencia completa del TC para conocer sus fundamentos y el eventual efecto sobre otros proyectos con restricciones similares al acceso a beneficios sociales. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.