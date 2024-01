King Krule en Teatro Coliseo

Miércoles 6 de marzo de 2024

Teatro Coliseo

Entradas en Punto Ticket

Uno de los artistas más viscerales de su generación, King Krule, agendó su visita a Chile para el miércoles 6 de marzo de 2024 en el Teatro Coliseo.

King Krule es un cantante, rapero y productor musical inglés. Comenzó en la música en 2010 bajo el pseudónimo de Zoo Kid, pero al año siguiente cambió a su nombre actual. Si bien es asociado con Mac DeMarco como uno de los precursores del dream gaze, hoy el músico se rodea de sonoridades que se permean del punk jazz, hip hop, dark wave, entre otros géneros.

Ha publicado al menos 5 EP y 4 aclamados LP donde destacan canciones como “Out Getting Ribs”, “Cezch One””, “Baby Blue”, “Easy Easy”, “Hey World”, entre otros tracks que destacan por su autenticidad y sensibilidad sonora. King Krule llega a nuestro país luego del estreno de su último álbum “Space Heavy” (2023), del que se desprenden singles como “Seaforth”, “If Only It Was Warmth” y “Flimsier”.

En diversas ocasiones ha sido destacado por medios como NPR y Pitchfork, participando en ocasiones en los festivales de la misma revista, además de otros reconocidos espacios como Primavera Sound, We Love Green Festival, Coachella, entre otros.

King Krule llega a Chile en marzo con su “Space Heavy Tour”, gira con la que pasará por ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y CDMX.