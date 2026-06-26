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Cancillería confirma muerte de chileno en medio de devastadores terremotos en Venezuela PAÍS Foto: EFE

Cancillería confirma muerte de chileno en medio de devastadores terremotos en Venezuela

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene contacto con la familia del connacional y presta asistencia consular, en el contexto de la emergencia sísmica que golpea al país caribeño y que ya deja cientos de víctimas y graves daños materiales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno a raíz de los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado miércoles, una emergencia de gran magnitud que ha dejado al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos, además de severos daños en infraestructura y miles de damnificados. La Cancillería informó que mantiene contacto con la familia del connacional, entregando asistencia, orientación y apoyo consular, en medio de una situación crítica marcada por cientos de réplicas y extensas zonas con destrucción significativa.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena a raíz de los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado miércoles, un episodio que ha dejado un amplio saldo de víctimas y severos daños materiales en el país caribeño.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería lamentó la muerte del connacional y precisó que ya se encuentra en contacto con su familia, entregando asistencia, orientación y apoyo en este proceso.

La tragedia ocurre en medio de una emergencia de gran magnitud en Venezuela, donde los sismos —de magnitudes 7,1 y 7,5 según reportes oficiales— han provocado una de las crisis sísmicas más graves de los últimos años en la región. Las autoridades locales han actualizado el balance de víctimas a 920 fallecidos y más de 3.300 personas heridas.

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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que los movimientos telúricos han dejado extensas consecuencias en infraestructura y comunidades enteras, con cientos de edificaciones dañadas o destruidas, y miles de damnificados. En el estado de La Guaira se concentra una parte significativa de los impactos, con hospitales, centros comerciales y viviendas afectados, además de personas que permanecen atrapadas bajo escombros y un alto número de réplicas que mantiene a la población en alerta permanente.

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