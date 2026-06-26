Cancillería confirma muerte de chileno en medio de devastadores terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena a raíz de los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado miércoles, un episodio que ha dejado un amplio saldo de víctimas y severos daños materiales en el país caribeño.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería lamentó la muerte del connacional y precisó que ya se encuentra en contacto con su familia, entregando asistencia, orientación y apoyo en este proceso.

La tragedia ocurre en medio de una emergencia de gran magnitud en Venezuela, donde los sismos —de magnitudes 7,1 y 7,5 según reportes oficiales— han provocado una de las crisis sísmicas más graves de los últimos años en la región. Las autoridades locales han actualizado el balance de víctimas a 920 fallecidos y más de 3.300 personas heridas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela. La Cancillería está en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención. — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 26, 2026

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además que los movimientos telúricos han dejado extensas consecuencias en infraestructura y comunidades enteras, con cientos de edificaciones dañadas o destruidas, y miles de damnificados. En el estado de La Guaira se concentra una parte significativa de los impactos, con hospitales, centros comerciales y viviendas afectados, además de personas que permanecen atrapadas bajo escombros y un alto número de réplicas que mantiene a la población en alerta permanente.